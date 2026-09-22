محمد صلاح يفاجئ الجميع برقم تاريخي لم يحققه مع ليفربول.. ما هو؟

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل هاتريك تاريخيًا خلال مواجهة طرابزون أمام جالطة سراي في الدوري التركي، ليحقق بداية تهديفية هي الأقوى في مسيرته من حيث المساهمات بالأهداف.

وجاء تألق صلاح خلال المباراة التي جمعت طرابزون وجالطة سراي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي موسم 2026-2027، وانتهت بفوز كبير لطرابزون بنتيجة 4-0، في لقاء فرض فيه قائد منتخب مصر نفسه كأحد أبرز نجوم المواجهة.

ليلة استثنائية للفرعون المصري

لم يكتفِ محمد صلاح بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، بل لعب دورًا مباشرًا في جميع أهداف فريقه خلال المباراة، بعدما صنع الهدف الثاني أيضًا، ليصبح مساهمًا في الأهداف الأربعة التي هزت شباك جالطة سراي.

هذا الأداء اللافت عزز من أرقام اللاعب المصري في موسمه الجديد، وأكد حضوره القوي مع طرابزون منذ بداية مشواره في الدوري التركي.

رقم لم يحققه صلاح في أنديته السابقة

وحسب موقع 61saat التركي، فإن صلاح نجح بعد مرور ست جولات فقط من المسابقة في المساهمة بـ 9 أهداف، بواقع 7 أهداف سجلها بنفسه وتمريرتين حاسمتين.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل أفضل بداية لمحمد صلاح على مستوى المساهمات التهديفية في مسيرته الاحترافية، متفوقًا على بداياته السابقة مع أندية لعب لها في أوروبا، من بينها بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما وليفربول.

صدارة هدافي الدوري التركي

التألق أمام جالطة سراي دفع محمد صلاح إلى صدارة قائمة هدافي الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال أول ست جولات، إلى جانب تقديمه تمريرتين حاسمتين لزملائه.

وأصبح صلاح مساهمًا في تسعة أهداف خلال ست مباريات فقط، في بداية لافتة لمسيرته مع طرابزون، بعدما كان نجم المباراة الأبرز أمام جالطة سراي.

ويأتي هذا الرقم ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرة اللاعب المصري، الذي يواصل صناعة الأرقام أينما حل، مع بداية مختلفة هذه المرة في الملاعب التركية.