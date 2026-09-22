تغييرات تنظيمية في مستقبل وطن.. تشكيلات جديدة لهيئات مكاتب أمانات 4 محافظات

أجرى حزب مستقبل وطن عددًا من التغييرات التنظيمية على مستوى عدد من أمانات المحافظات، شملت تشكيلات هيئات مكاتب أمانات سوهاج والإسماعيلية والدقهلية والسويس، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات.

تشكيلات جديدة

وتضمنت التشكيلات الجديدة عددًا من القيادات الحزبية والنواب، حيث جاءت على النحو التالي:

أمانة السويس

تشكيل هيئة مكتب أمانة محافظة السويس برئاسة النائب أحمد خشانة.

أمانة الدقهلية

تشكيل هيئة مكتب أمانة محافظة الدقهلية برئاسة النائب طارق عبد الهادي.

أمانة الإسماعيلية

تشكيل هيئة مكتب أمانة محافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى.

أمانة سوهاج

تشكيل هيئة مكتب أمانة محافظة سوهاج برئاسة علي مبارك.

وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة ترتيب وتطوير الهياكل التنظيمية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، بما يدعم عمل الأمانات المختلفة ويعزز من حضور الحزب وتنظيمه على المستوى المحلي.