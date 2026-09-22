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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحرك المصري يعزز حضور القاهرة في مواجهة أزمات المنطقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات المصرية على الساحة الإقليمية تعكس نهجًا ثابتًا يقوم على دعم الاستقرار، واحتواء التصعيد، وفتح مسارات سياسية للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك وفق رؤية متوازنة تجمع بين الاتصالات الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف والقوى المؤثرة.

وأوضح عبد اللطيف، أن السياسة المصرية تنطلق من أهمية الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مع رفض استمرار الصراعات التي تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، لافتًا إلى أن التحرك المصري يتعامل مع كل أزمة وفق طبيعتها وتطوراتها، مع الحفاظ على قنوات التواصل التي تتيح دعم جهود التهدئة والتفاوض.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الملفات التي تواصل مصر تحركها بشأنها، من خلال الاتصالات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم استكمال المسارات السياسية المرتبطة بالسلام والتعافي وإعادة الإعمار، بما يدعم الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأضاف عبد اللطيف، أن التحرك المصري تجاه الأزمة السودانية يعكس كذلك حرص القاهرة على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بالتوازي مع مساندة الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الصراع، مؤكدًا أن استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي المصري يعزز قدرة القاهرة على الإسهام في احتواء الأزمات ودعم الحلول السياسية التي تحافظ على استقرار المنطقة.

شعبان رأفت عبد اللطيف مجلس الشيوخ غزة الشيوخ مصر

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