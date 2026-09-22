قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

 أعلنت منصة النشر العلمي القومية التابعة لبنك المعرفة المصري تخطيها حاجز 500 ألف مقال علمي محكّم منشور عبر المنصة، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة النشر العلمي الرقمي واتساع نطاق إتاحة المحتوى البحثي.

ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يوفرها بنك المعرفة المصري ومنصة النشر العلمي القومية، بما يدعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، ويسهم في تطوير منظومة النشر العلمي المصري ورفع جودة وإتاحة الإنتاج البحثي. 

وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم الباحثين وتوفير البنية الرقمية اللازمة للنشر العلمي وإتاحة الأبحاث والدراسات على نطاق واسع، مؤكدًا أن تطوير جودة النشر العلمي وزيادة إتاحة الإنتاج البحثي المصري وتعزيز حضوره على المستوى الدولي تمثل عناصر مهمة في دعم تنافسية الجامعات المصرية وتحسين حضورها في التصنيفات الدولية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية للمنصة، بلغ إجمالي عدد المقالات العلمية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية 500,045 مقالًا علميًا، تغطي مجالات متنوعة تشمل العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والزراعية والاجتماعية والتطبيقية.

وسجلت المنصة 277,984,845 عملية تحميل لملفات المقالات بصيغة PDF، إلى جانب 226,886,715 مشاهدة مباشرة للمقالات، بما يعكس اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى العلمي المنشور عبر المنصة والاستفادة منه من جانب الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي.

كما تضم المنصة أكثر من 1.9 مليون مؤلف وباحث، شاركوا في إنتاج المحتوى العلمي المنشور عبر الدوريات المستضافة عليها، بما يعكس اتساع قاعدة الباحثين والمؤلفين المرتبطين بمنظومة النشر العلمي التي توفرها المنصة.

وتستضيف المنصة 1,167 دورية ومجلة علمية متخصصة تابعة للجمعيات العلمية والجامعات والمعاهد البحثية، وتوفر لها منظومة رقمية متكاملة لإدارة عمليات النشر والتحرير والتحكيم، فيما بلغ إجمالي الأعداد الدورية التي تم إصدارها عبر المنصة 39,972 عددًا.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التحول الرقمي في منظومة البحث العلمي، وتطوير البنية التكنولوجية للنشر الأكاديمي، وتعزيز إتاحة الإنتاج العلمي المصري والعربي للباحثين داخل مصر وخارجها، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المخرجات البحثية وإتاحتها بصورة أكثر كفاءة.

وتعمل منصة النشر العلمي القومية على دعم المجلات والدوريات العلمية من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل إدارة عمليات النشر، وأتمتة سير العمل التحريري، واستضافة عمليات التحكيم، والأرشفة الرقمية، بما يساعد الدوريات العلمية على تطوير إجراءاتها التحريرية والفنية، ورفع جاهزيتها للتوافق مع متطلبات الفهرسة وقواعد البيانات العالمية، ومن بينها «سكوبس» و«ويب أوف ساينس».

كما تتيح المنصة الوصول الحر إلى المحتوى العلمي المنشور عبر عدد كبير من الدوريات المستضافة عليها، بما يسهم في إزالة الحواجز أمام الباحثين والقراء، وتعزيز إتاحة الأبحاث العلمية المنشورة باللغة العربية والإنجليزية، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمؤسسات للاستفادة من هذا المحتوى على نطاق أوسع.

وتسهم المنصة في تعزيز التواصل بين الإنتاج البحثي المحلي والإقليمي والمجتمع العلمي الدولي، من خلال إتاحة المحتوى العلمي عبر بنية رقمية متطورة، بما يدعم وصول الأبحاث المنشورة عبرها إلى الباحثين والمهتمين بمختلف مجالات المعرفة.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تجاوز عدد المقالات العلمية المنشورة عبر منصة النشر العلمي القومية حاجز نصف مليون مقال علمي محكّم يمثل مؤشرًا مهمًا على حجم وتطور منظومة النشر العلمي الرقمي، موضحًا أن هذه المقالات تمثل إسهامات بحثية في مختلف مجالات المعرفة، شارك في إنتاجها أكثر من 1.9 مليون مؤلف وباحث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تسجيل ما يقرب من 278 مليون عملية تحميل للمقالات المنشورة عبر المنصة، إلى جانب أكثر من 226 مليون مشاهدة للمقالات، يعكس اتساع نطاق إتاحة المحتوى العلمي والاستفادة منه، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة النشر العلمي الرقمي، ودعم المجلات والدوريات العلمية المصرية والعربية للارتقاء بمستوى النشر الأكاديمي وتعزيز إتاحة الإنتاج البحثي.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار إلى أن منصة النشر العلمي القومية تمثل إحدى أدوات دعم التحول الرقمي في مجال النشر الأكاديمي، من خلال توفير خدمات متكاملة للمجلات العلمية تشمل إدارة عمليات النشر والتحرير والتحكيم والأرشفة الرقمية، بما يدعم جهود المؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية في تطوير دورياتها وفق المعايير الدولية.

وتُعد منصة النشر العلمي القومية مبادرة يقودها بنك المعرفة المصري، وتوفر منظومة وطنية لاستضافة وإدارة وتطوير المجلات العلمية في مصر والمنطقة، من خلال بنية تكنولوجية متكاملة تشمل النشر العلمي للمجلات، وأتمتة سير العمل التحريري، واستضافة عمليات التحكيم، والأرشفة الرقمية.

وتتيح المنصة للمؤسسات الأكاديمية والجامعات والجمعيات العلمية المتخصصة إدارة عمليات التحكيم والنشر الرقمي والفهرسة، بما يدعم تطوير منظومة النشر العلمي وإتاحة الإنتاج البحثي بصورة رقمية، وذلك بمشاركة الكفاءات المصرية المتخصصة ضمن فريق الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويمكن للباحثين والمهتمين الاطلاع على محتوى المنصة وخدماتها من خلال موقعها الرسمي: journals.ekb.eg

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في كأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء

قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث مباراة طنطا والنصر

فيجو

لويس فيجو يشيد ببداية برشلونة.. ويؤكد: ريال مدريد سينافس حتى النهاية

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد