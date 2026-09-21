التعليم العالي تفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل.. رابط التسجيل

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، إضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

​رابط التسجيل الإلكتروني

و​يُتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

​تنيهات هامة للطلاب

و​أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبات لتقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها سابقًا، يعني ذلك أن الكلية المطلوبة لم تعد تضم أماكن متاحة للتحويل وفقًا للنسب والقواعد المقررة؛ ولذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات بديلة ومتاحة للطالب خلال عملية التسجيل الحالية.

​وأهابت وزارة التعليم العالي بجميع الطلاب ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة العالية عند إدخال ورصد الرغبات، والاعتماد حصريًا على البيانات والمعلومات الصادرة رسميًا عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

فتح باب تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وكان أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات أداء الطعون (التظلمات) على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على ضمان حقوق الطلاب ومراجعة درجاتهم بدقة وشفافية كاملة.

وتأتي هذه الإجراءات عبر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الطعون وتحديد المواعيد، لتسهيل خطوات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات.

الضوابط والشروط العامة للتقديم

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الضوابط المنظمة لقبول وتنفيذ طلبات التظلم على النحو التالي:

الوسيلة الرسمية: يتم التسجيل وحجز المواعيد حصرياً من خلال منظومة طعون الثانوية الأزهرية الإلكترونية على بوابة الأزهر.

سداد الرسوم: يلتزم الطالب بسداد رسم الطعون المقرر بقيمة 100 جنيه للمادة الواحدة، والتي تُسدد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو بمقر المناطق الأزهرية.

مواعيد الاطلاع: يُحدد للطالب موعد محدد ومقر معتمد بالمنطقة الأزهرية التابع لها لمراجعة كراسة الإجابة الخاصة به.

شروط المراجعة:

الحضور في الموعد المحدد حصراً، ويُسمح للطالب بالدخول بمفرده أو برفقته ولي أمره فقط.

إبراز بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح/بطاقة رقم الجلوس لإثبات الشخصية.

يُمنع منعاً باتاً استخدام الهواتف المحمولة أو أدوات التصوير داخل قاعة مراجعة كراسات الإجابة.

خطوات وإجراءات تقديم التظلم

الخطوة الأولى (التسجيل الإلكتروني): الدخول على بوابة الأزهر، إدخال رقم الجلوس والرقام القومي، وتحديد المواد المراد الطعن على نتائجها.

الخطوة الثانية (سداد الرسوم): إتمام عملية السداد المالي وتأكيد اختيار المواد على المنظومة.

الخطوة الثالثة (الاطلاع والملاحظات): يتسلم الطالب صورة ضوئية من كراسة إجابته برفقة نموذج الإجابة الرسمي، ويدون ملاحظات تفصيلية حول الأجزاء التي يرغب في إعادة تصحيحها أو جمع درجاتها على نموذج «تدوين الملاحظات».

الخطوة الرابعة (إعلان النتائج): تُراجع الملاحظات عبر مستشاري المواد، وفي حال ثبوت حق الطالب في أي درجات إضافية، يتم تعديل النتيجة فوراً وإخطاره إلكترونياً، مع استرداد قيمة رسوم التظلم للمادة التي حُصل فيها على درجات إضافية.