قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التعليم العالي تفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل.. رابط التسجيل

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمي

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها للمرة الثالثة، إضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات.

​رابط التسجيل الإلكتروني

و​يُتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

​تنيهات هامة للطلاب

و​أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبات لتقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها سابقًا، يعني ذلك أن الكلية المطلوبة لم تعد تضم أماكن متاحة للتحويل وفقًا للنسب والقواعد المقررة؛ ولذلك يُرجى عدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات بديلة ومتاحة للطالب خلال عملية التسجيل الحالية.

​وأهابت وزارة التعليم العالي بجميع الطلاب ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحري الدقة العالية عند إدخال ورصد الرغبات، والاعتماد حصريًا على البيانات والمعلومات الصادرة رسميًا عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

فتح باب تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وكان أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات أداء الطعون (التظلمات) على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على ضمان حقوق الطلاب ومراجعة درجاتهم بدقة وشفافية كاملة.

وتأتي هذه الإجراءات عبر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الطعون وتحديد المواعيد، لتسهيل خطوات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات.

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

الضوابط والشروط العامة للتقديم

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الضوابط المنظمة لقبول وتنفيذ طلبات التظلم على النحو التالي:

الوسيلة الرسمية: يتم التسجيل وحجز المواعيد حصرياً من خلال منظومة طعون الثانوية الأزهرية الإلكترونية على بوابة الأزهر.

قبل التنسيق المرتقب|كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية ومميزاتها والمعتمدة منها

سداد الرسوم: يلتزم الطالب بسداد رسم الطعون المقرر بقيمة 100 جنيه للمادة الواحدة، والتي تُسدد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو بمقر المناطق الأزهرية.

مواعيد الاطلاع: يُحدد للطالب موعد محدد ومقر معتمد بالمنطقة الأزهرية التابع لها لمراجعة كراسة الإجابة الخاصة به.

معامل التنسيق بكلية الآداب جامعة عين شمس

شروط المراجعة:

  • الحضور في الموعد المحدد حصراً، ويُسمح للطالب بالدخول بمفرده أو برفقته ولي أمره فقط.
  • إبراز بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح/بطاقة رقم الجلوس لإثبات الشخصية.
  • يُمنع منعاً باتاً استخدام الهواتف المحمولة أو أدوات التصوير داخل قاعة مراجعة كراسات الإجابة.
صوره من مكتب التنسيق جامعة المنصورة

خطوات وإجراءات تقديم التظلم

الخطوة الأولى (التسجيل الإلكتروني): الدخول على بوابة الأزهر، إدخال رقم الجلوس والرقام القومي، وتحديد المواد المراد الطعن على نتائجها.

الخطوة الثانية (سداد الرسوم): إتمام عملية السداد المالي وتأكيد اختيار المواد على المنظومة.

الخطوة الثالثة (الاطلاع والملاحظات): يتسلم الطالب صورة ضوئية من كراسة إجابته برفقة نموذج الإجابة الرسمي، ويدون ملاحظات تفصيلية حول الأجزاء التي يرغب في إعادة تصحيحها أو جمع درجاتها على نموذج «تدوين الملاحظات».

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمكاتب التنسيق بطنطا

الخطوة الرابعة (إعلان النتائج): تُراجع الملاحظات عبر مستشاري المواد، وفي حال ثبوت حق الطالب في أي درجات إضافية، يتم تعديل النتيجة فوراً وإخطاره إلكترونياً، مع استرداد قيمة رسوم التظلم للمادة التي حُصل فيها على درجات إضافية.

الثانوية العامة فتح باب التنسيق التعليم العالي مدارس النيل STEM تقليل الاغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

احمد العوضي ويارا السكري

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

المانجا

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد