القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية في الشرقية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام قائد سيارة «نقل» بالاصطدام عمدًا بسيارة «ملاكي» وإحداث تلفيات بها، والفرار من مكان الواقعة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة العاشر من رمضان من مدير شركة، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم ومحاولته تخطي سيارة «نقل» بأحد المنعطفات، اصطدمت به السيارة النقل المشار إليها؛ محدثةً تلفيات بسيارته، ولدى معاتبته لقائدها؛ تعدى عليه بالسب والشتم ولاذ بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين سريان تراخيصها، وقائدها، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.