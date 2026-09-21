اجتماع القدس ومعاناة غزة الإنسانية يتصدران لقاء نبيل فهمي وولد الشيخ

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي مستهل اللقاء، هنأ فهمي ولد الشيخ أحمد بتوليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في قيادة المنظمة.

وركز اللقاء على القضية الفلسطينية، حيث تناول الجانبان استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما تمثله من تقويض لفرص تحقيق السلام.

تكثيف التحرك العربي والإسلامي

وأكد فهمي ضرورة تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك على الساحة الدولية لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، والبناء على الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الجانبان إلى التحضيرات للاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، المقرر عقده في نيويورك يوم الجمعة 25 /9 /2026، بما يعزز الجهود المشتركة دفاعاً عن المدينة المقدسة وهويتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويؤكد رفض أي إجراءات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي. كما استعرضا التطورات في الأوضاع حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فهمي، في ختام اللقاء، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المنظمتين، بما يفضي إلى توحيد المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.