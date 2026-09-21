نبيل فهمي: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك في مستهل لقاءات الأمين العام خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واستمع الأمين العام إلى عرض بشأن الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة في المجال الإنساني، لا سيما تلك الرامية إلى التخفيف من حدة الأزمات في مناطق متفرقة من المنطقة العربية، وفي مقدمتها قطاع غزة والسودان والصومال.

وأكد فهمي ضرورة تضافر الجهود وبذل أقصى ما يمكن للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مختلف المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية، معربًا عن استعداد جامعة الدول العربية للانخراط والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودعم أي جهد يفضي إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

واتفق الجانبان على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بشأن التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مناطق متفرقة من المنطقة العربية.