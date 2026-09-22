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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها مع ابنتها هنا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها برفقة ابنتها هنا في مقطع فيديو عفوي عبر تطبيق تيك توك.

وظهرت شيرين في الفيديو الذي نشرته ابنتها عبر حسابها على تيك توك من داخل أحد المطاعم، بإطلالة بسيطة وملامح طبيعية، بينما ظهرت هنا إلى جوارها وهي تغني وتضحك، في أجواء عائلية اتسمت بالعفوية والهدوء.

وتفاعل جمهور شيرين بشكل واسع مع ظهورها، خاصة مع حرصها على مشاركة ابنتها لحظاتها العفوية، حيث بدت مبتسمة ومتفاعلة معها أثناء غنائها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها شيرين برفقة ابنتها هنا، إذ سبق أن ظهرتا معا خلال عيد الفطر الماضي في مقطع فيديو وهما ترتديان ملابس متشابهة وتغنيان أغنية أكثر وأكثر، وحقق الفيديو وقتها تفاعلا ومشاهدات واسعة.

شيرين عبد الوهاب تواصل نشاطها الغنائي في 2026

وعلى المستوى الفني، تواصل شيرين عبد الوهاب نشاطها الغنائي خلال عام 2026، بعد فترة من الغياب، وطرحت عددا من الأغنيات الجديدة التي لاقت تفاعلا من جمهورها.

ومن أبرز أغنياتها خلال الفترة الماضية أغنية “الحضن شوك”، التي طرحتها في أبريل الماضي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

كما طرحت أغنية “تباعا تباعا”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وأطلقت شيرين أيضا أغنية “عسل حياتي”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي، ووتريات سعيد كمال، وجاءت في إطار رومانسي تناول مشاعر الحب والونس.

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