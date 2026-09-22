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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
أسماء عبد الحفيظ

يعد البشاميل من أشهر الصوصات المستخدمة في إعداد العديد من الأكلات، وعلى رأسها المكرونة بالبشاميل واللازانيا وصواني الخضروات والدجاج، لكن مشكلة البشاميل الذي يحتوي على كتل من أكثر الأخطاء التي تواجه ربات البيوت أثناء تحضيره.

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

ويحتاج تحضير البشاميل إلى بعض الخطوات البسيطة للحصول على قوام ناعم وكريمي، بداية من التعامل مع الدقيق والزبدة وحتى طريقة إضافة الحليب ودرجة حرارة الطهي، للشيف رباب العمدة.

لماذا البشاميل بيطلع كتل؟

تظهر كتل البشاميل غالبًا نتيجة عدم خلط الدقيق جيدًا مع الزبدة أو السمن، أو إضافة الحليب بطريقة سريعة دون التقليب المستمر.

ويعتمد نجاح الصوص على تكوين خليط متجانس من الدقيق والدهون أولًا، ثم إضافة الحليب تدريجيًا مع الخفق، حتى يذوب الدقيق داخل السائل ولا يتجمع في صورة كتل.

7 أخطاء تجعل البشاميل يطلع كتل

1. إضافة الدقيق بطريقة خاطئة

  • من الأخطاء الشائعة إضافة الدقيق إلى الحليب مباشرة، خاصة إذا لم يتم خلطه جيدًا، ما يزيد فرص ظهور التكتلات.
  • والطريقة الأفضل هي إضافة الدقيق إلى الزبدة المذابة وتقليبه جيدًا حتى يتجانس الخليط، مع تجنب تحمير الدقيق بدرجة كبيرة حتى لا يتغير لون البشاميل وطعمه.

2. وضع الحليب كله مرة واحدة

  • إضافة الحليب دفعة واحدة قد تجعل الدقيق يتكتل، خاصة إذا لم يتم استخدام مضرب سلك للتقليب.
  • لذلك يفضل إضافة الحليب تدريجيًا مع الخفق المستمر، والتأكد من تجانس الخليط قبل إضافة كمية أخرى.

3. ترك الخليط دون تقليب

  • يحتاج البشاميل إلى التقليب المستمر أثناء الطهي، لأن تركه على النار دون تحريك قد يؤدي إلى التصاقه بقاع الإناء وتكوين كتل.
  • ويعد مضرب السلك من أفضل الأدوات المستخدمة في هذه المرحلة لأنه يساعد على تفكيك التكتلات والحصول على خليط أكثر نعومة.

4. استخدام نار مرتفعة

  • رفع درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه قد يجعل البشاميل يتماسك بسرعة، كما يمكن أن يؤدي إلى احتراق قاع الإناء.
  • والأفضل طهي البشاميل على نار متوسطة أو هادئة مع التقليب المستمر، حتى يصل إلى القوام المطلوب تدريجيًا.

5. زيادة كمية الدقيق

  • استخدام كمية كبيرة من الدقيق مقارنة بالحليب يجعل الصوص سميكًا وثقيلًا، وقد يصعب فرده داخل صينية المكرونة.
  • لذلك يجب الالتزام بنسب الوصفة، مع إمكانية تعديل القوام بإضافة الحليب تدريجيًا إذا أصبح البشاميل أكثر سمكًا من المطلوب.

6. التوقف عن التقليب بعد إضافة الحليب

البشاميل 
  • بعض الأشخاص يضيفون الحليب ثم يتركون الخليط حتى يغلي، وهذا قد يؤدي إلى ظهور تكتلات.
  • والأفضل الاستمرار في التقليب أثناء التسخين حتى يصبح الخليط متجانسًا ويبدأ في اكتساب القوام الكريمي.

7. ترك البشاميل فترة طويلة على النار

  • لا يحتاج البشاميل إلى الطهي لفترة طويلة جدًا بعد وصوله إلى القوام المناسب، لأن استمرار تسخينه قد يجعله أكثر سمكًا.
  • ويفضل رفعه من على النار عندما يصل إلى قوام كريمي متماسك، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يصبح أكثر سماكة بعد أن يبرد.

طريقة إنقاذ البشاميل لو طلع كتل

البشاميل 
  • إذا ظهرت كتل صغيرة أثناء تحضير البشاميل، يمكن استخدام مضرب سلك بقوة لتفكيكها، ثم الاستمرار في التقليب على نار هادئة.
  • أما إذا كانت التكتلات كثيرة، فيمكن تمرير الصوص من خلال مصفاة ناعمة للتخلص منها والحصول على قوام أكثر نعومة.
  • ويمكن أيضًا استخدام الخلاط لفترة قصيرة عند الحاجة، لكن يجب الحذر عند خلط السوائل الساخنة، لأن البخار والحرارة قد يؤديان إلى تناثرها.

كيف تحصلي على بشاميل ناعم؟

للحصول على بشاميل ناعم وكريمي، ابدئي بإذابة الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبيه جيدًا، وبعدها أضيفي الحليب تدريجيًا مع استخدام مضرب سلك.

استمري في التقليب حتى يصبح الصوص متجانسًا ويصل إلى القوام المطلوب، ثم أضيفي الملح والتوابل حسب الوصفة.

ومن الأفضل عدم جعل البشاميل شديد السماكة على النار، لأن قوامه يتماسك أكثر بعد أن يبرد.

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