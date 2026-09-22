خطة شاملة لتقنين أوضاع الحضانات وتطوير خدمات الطفولة المبكرة

أكدت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تضع ملف تنمية الطفولة المبكرة على رأس أولوياتها باعتباره استثماراً حقيقياً يصنع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى إطلاق حصر وطني شامل استهدف إنشاء قاعدة بيانات قوية متكاملة لتقنين أوضاع الحضانات ودعمها.

وقالت “عمر”، خلال استضافتها بشاشة "إكسترا نيوز"، إن وزارة التضامن أصدرت منشوراً وزارياً لتوفير تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لدعم الحضانات غير المرخصة وتوفيق أوضاعها تحت المظلة القانونية، مؤكدة أن الوزارة لا تهدف إلى الإغلاق بل تقدم الدعم والمتابعة المستمرة وتوفير حزمة تدريبات شاملة للعنصر البشري بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.

وأوضحت أن الجهود تشمل تطبيق المنهج الياباني القائم على التعلم من خلال اللعب لتنمية مهارات الأطفال، إضافة إلى مبادرة "أنا موهوب" لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة عبر اختبارات نفسية وأنشطة متخصصة، بهدف بناء شخصية متكاملة واعية ومؤهلة للمستقبل.