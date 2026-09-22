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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيبقى ابننا.. عدلي القيعي: رمضان صبحي تصرف بدون خبرة بعد رحيله عن الأهلي وزعلنا منه

رمضان صبحي
رمضان صبحي
علا محمد

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء جاء بصورة لم تكن متوقعة، مؤكدًا أنه رغم الخلافات يظل أحد أبناء النادي.

وقال القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي رحل عن الأهلي بطريقة ما كناش نتوقعها، وحصل رد فعل منه بدون خبرة وزعلنا منه، ولكن يظل ابننا.. ابننا اللي نزعل منه واللي نفضل نحبه».

تأتي تصريحات القيعي بالتزامن مع استمرار أزمة رمضان صبحي المتعلقة بقضية المنشطات، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، عقب استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية.

ووفقًا لما ورد في تفاصيل القضية، خلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة للوائح مكافحة المنشطات تتعلق بسلامة العينة وإجراءات الفحص، وليس إلى ثبوت تناول اللاعب مادة محظورة، وذلك في إطار القضية الخاصة بالعينة محل النزاع.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

وحسب ما أوردته تقارير صحفية عن تفاصيل القضية، بدأت الأزمة عقب اختبار خضع له اللاعب في أغسطس 2023، بعدما أظهرت العينة محل التحقيق ملاحظات تتعلق بخصائصها، من بينها الكثافة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق بشأن سلامة العينة واحتمال التلاعب بها.

كانت لجنة الاستماع المصرية قد قررت في يوليو 2024 رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، قبل أن تستأنف «وادا» القرار أمام «كاس»، التي أصدرت حكمها النهائي في نوفمبر 2025 بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات.

ومع رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، تستمر العقوبة الموقعة على رمضان صبحي، فيما يبقى مستقبله مع نادي بيراميدز مرتبطًا باللوائح وبنود التعاقد بين الطرفين، إذ لا يعني الإيقاف الرياضي تلقائيًا فسخ عقد اللاعب.

عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي الأهلي رمضان صبحي لاعب بيراميدز القلعة الحمراء

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