دونجا: رحيل بيزيرا بهذه الطريقة يفتح الباب أمام تكرار الأمر.. والله يكون في عون رمضان صبحي

قال تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان ضد رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الفريق الأبيض بهذه الطريقة.

وأضاف دونجا، خلال حواره ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، أن أسلوب رحيل اللاعب قد يفتح الباب أمام تكرار الأمر من لاعبين آخرين يرغبون في مغادرة النادي.

وذكر أن رحيل بيزيرا سيؤثر على الزمالك من الناحية الفنية، خاصة أن أداء الفريق خلال الفترة الحالية ليس في أفضل حالاته، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يمثل إضافة مهمة للفريق.

وتطرق تامر عبد الحميد إلى أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد إيقافه لمدة 4 سنوات، قائلًا: “الله يكون في عونه بعد إيقافه عن ممارسة كرة القدم 4 سنوات، وأعتقد أنه سيكون من الصعب أن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإيقاف”.