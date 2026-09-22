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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: هم في الأهلي ملايكة والزمالك شياطين؟.. كفاية مقارنات بين الناديين

الزمالك
الزمالك
علا محمد

انتقد الاعلامي أحمد عطا، مقدم برنامج «حصاد اليوم» على قناة الزمالك، التصريحات التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة بشأن نادي الزمالك، محذرًا من زيادة حالة الجدل خلال فترة توقف الدوري، ومطالبًا بالابتعاد عن المقارنات وإثارة الفتن بين الأندية.

وقال أحمد عطا، إن فترة التوقف الحالية، التي تمتد لنحو 21 يومًا، قد تشهد زيادة في الحديث والجدل بسبب غياب المباريات، موضحًا أن قلة كرة القدم تؤدي إلى زيادة الكلام، وهو ما قد يفتح الباب أمام التصريحات التي تثير الجدل والفتن بين الجماهير.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عددًا من التصريحات التي تتناول الأندية، وخاصة الزمالك، مؤكدًا أن الظهور الإعلامي لا يتطلب الدخول في أزمات أو إثارة الجدل، وإنما يمكن الحديث بصورة محترمة ومنطقية تستند إلى الحقائق.

وتطرق عطا ، إلى تصريحات أحمد السيد، التي تحدث خلالها عن وجود مشكلة في الزمالك بسبب عدم وجود حالة من الحب بين اللاعبين، مقابل حديثه عن وجود أجواء مختلفة داخل الأهلي، قائلًا إن المقارنة بين الناديين بهذا الشكل غير مفهومة.

وتساءل أحمد عطا عن الأساس الذي يمكن من خلاله الحكم على طبيعة العلاقات داخل الزمالك، قائلًا: «هل أنت حضرتك قعدت في نادي الزمالك في يوم من الأيام عشان تحكم: الناس بتكره بعضها ولا ما بتحبش بعضها ولا بتحب بعضها؟».

وأكد أن وجود مشكلات أو خلافات داخل الأندية أمر وارد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع سبق أن ظهرت في أندية كبيرة، لكنه شدد على عدم إمكانية تعميمها أو اختزال الأمر في صورة واحدة تخص ناديًا بعينه.

كما انتقد عطا تصريحات أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا، بشأن قدرة فريقه على التفوق على الزمالك والحلول مكانه، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات لا تشغله شخصيًا، لكنها قد تتسبب في غضب الجماهير وإثارة ردود فعل.

وقال عطا إن الزمالك لا يعتبر سيراميكا منافسًا له من وجهة نظره، مستشهدًا بنتائج الفريقين في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الزمالك تفوق على سيراميكا ذهابًا وإيابًا، كما حسم لقب الدوري خلال موسم وصفه بالذهبي لسيراميكا كليوباترا.

وأوضح أن الحديث عن عدم أهلية الزمالك للمنافسة يمكن أن يكون رأيًا مقبولًا عندما يصدر من محلل أو إعلامي، باعتباره وجهة نظر، لكنه يرى أن لاعبي الأندية المشاركة في المنافسات الحالية يمكنهم تجنب الحديث عن المنافسين والالتزام بالاحترام المتبادل.

واختتم أحمد عطا حديثه بالتأكيد على رغبته في مرور فترة التوقف دون مزيد من التصريحات المثيرة للجدل، قائلًا: «مش معقول كلام كل مرة، إحنا عايزين 21 يوم مع بعض»، قبل أن يوجه رسالة ختامية: «إن عدتم.. كما أعدتم.. عدنا».

الاعلامي أحمد عطا مقدم برنامج حصاد اليوم قناة الزمالك الساحة الرياضية الزمالك

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