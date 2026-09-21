عبدالناصر زيدان: الأهلي جمد مفاوضات التجديد مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، آخر تطورات ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي جمد مفاوضات تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا إيقاف أي مفاوضات مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومحمد هاني الظهير الأيمن بشأن تجديد عقديهما، بعد تمسك اللاعبين بالحصول على منحة تعاقد".

وتابع: "مسؤولو الأهلي قرروا ترك الكرة في ملعب محمد هاني وياسر إبراهيم لحسم موقفهما، سواء بالموافقة على التجديد أو الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته مؤكدًا أن موقف الثنائي خلال الفترة المقبلة سيتحدد وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات بشأن تجديد عقديهما.