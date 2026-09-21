أيمن فتحي: تقييم مستوى الأهلي ليس من اختصاصنا.. وهدفنا مضاعفة الموارد وتحقيق أرباح

أكد أيمن فتحي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن دور الشركة لا يتعلق بالتقييم الفني لمستوى الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن اختصاصها الأساسي يتمثل في تعظيم الموارد الاقتصادية للنادي وتوفير مصادر دخل مستدامة.

وقال أيمن فتحي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»: «دورنا مش تقييم فني لمستوى الفريق، إحنا دورنا تعظيم الموارد الاقتصادية، وعندي هدف معين لمضاعفة الموارد، وتوفير مصادر دخل مستدامة، وتحقيق أرباح للشركة».

وأضاف: «ولو الفريق خسر مباراة ملناش دعوة، ليست من الاختصاص»، مؤكدًا أن الشركة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بعيدًا عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

وفي سياق آخر، منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسين عموتة لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي فترة زمنية للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتخطى أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال فترة التوقف، قبل العودة إلى منافسات الدوري ومواجهة الزمالك في الجولة السادسة.