رئيس شركة الكرة بالأهلي يكشف حقيقة عقود زيزو واللاعبين: كل مليم مثبت وندفع عنه ضرائب

أكد أيمن فتحي حسين، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن جميع عقود النادي صحيحة ومستوفاة، نافيًا ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود عقود غير صحيحة داخل القلعة الحمراء.

وقال أيمن فتحي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»: «عقود الأهلي صحيحة 100%، 200%، 1000%، زي ما حضرتك عايزة تحطي في المية».

وتطرق رئيس شركة الكرة بالأهلي إلى الجدل المثار حول عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، موضحًا أن هناك فرقًا بين عقد الاحتراف وعقد الحقوق التجارية، مشيرًا إلى أن النادي يسدد الضرائب المستحقة على اللاعب وفق أعلى شريحة ضريبية في مصر، والتي تبلغ 27.5%.

وأضاف: «في حاجة اسمها عقد حقوق تجارية، وفي حاجة اسمها عقد احتراف، أنا بدفع على كابتن زيزو أعلى شريحة ضريبية موجودة في مصر، 27.5%».

وتابع: «الرقم اللي متسدد لو جمعنا الصورة وعقد الاحتراف لكابتن زيزو، عشان تبقى القصة دي تتقفل وما نسمعهاش تاني عمرنا، أعلى لاعب في مصر اتدفع عنه ضرايب هو أحمد مصطفى سيد زيزو».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن زيزو صاحب أعلى عقد في مصر، قال أيمن فتحي: «كان عقد الحقوق التجارية بتاعه عقد مميز فعلًا، وكان فيه فلوس واتدفع عنها ضرايب، ده اللي أنا عايز أقوله».

وأوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن زيزو هو صاحب أعلى عقد في مصر، لكنه أكد أنه الأعلى من حيث الضرائب التي تم سدادها عنه، قائلًا: «لا، معرفش هو أغلى لاعب في مصر ولا لا. هو أغلى لاعب مدفوع عنه ضرايب في مصر».

وأشار إلى أن النادي الأهلي يتعامل مع الحقوق التجارية للاعبين وفق آليات مختلفة، موضحًا أن زيزو عند التعاقد معه كان هناك عقد مباشر خاص بالحقوق التجارية، بينما في بعض التعاقدات الأخرى كانت حقوق تجارية قائمة بالفعل وتم شراء تلك الحقوق، وكانت العلاقة مباشرة بين اللاعبين والنادي.

وقال: «وقت ما تعاقدنا معاه وأعلى استغلال تجاري، فيديو تقديم زيزو كسر الـ100 مليون مشاهدة، ده بيعمل فلوس على فكرة. زيزو عمل إعلانات كتير أوي، وإمام عمل إعلانات كتير، والشناوي عمل إعلانات كتير».

وعن عدم رد الأهلي بشكل مباشر على التصريحات التي أشارت إلى وجود عقود غير صحيحة، أكد أيمن فتحي أن النادي لا يفضل الدخول في سجالات إعلامية، لكنه شدد على أن الأمر يستوجب التوضيح عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي.

وأضاف: «أنا عارف طبعًا إن دي كانت أهم جملة اتقالت في حلقة الكابتن هاني أبو ريدة، إنما أنا لا أعتقد إنه هو يقصد إن العقود الأخرى غير صحيحة. هي اتخدت كده، بس كويس إنها اتخدت كده، فتحت المواضيع وإنه عارف كويس أوي النادي الأهلي هو إيه».

وكشف رئيس شركة الكرة بالأهلي عن الجهات التي تراقب أعمال الشركة، موضحًا أن هناك مراقب حسابات، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وقال: «إحنا عندنا مراقب من أكبر مراقبين الحسابات في مصر، والجهاز المركزي للمحاسبات يراقب علينا، وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتمنح الترخيص، واتحاد الكرة في الفترة الأخيرة هو بيطلب الرخصة، طلب ميزانية الشركة وراحتله».

واختتم أيمن فتحي حديثه بالتأكيد على أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالشركة يتم تسجيلها وإثباتها رسميًا، قائلًا: «إحنا عندنا كل مليم مكتوب، بيدفع، بيثبت، بيتقيد في الدفاتر، بيدفع عنه ضرايب».