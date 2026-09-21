قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك
رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%
وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم
رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.. 69 ألف مستوطن خلال عام
بعد قرار فصل عام لأي طالب يصور معلمه.. تربوي: عقاب جيد ومناسب للمخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس شركة الكرة بالأهلي يكشف حقيقة عقود زيزو واللاعبين: كل مليم مثبت وندفع عنه ضرائب

زيزو
زيزو
علا محمد

أكد أيمن فتحي حسين، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن جميع عقود النادي صحيحة ومستوفاة، نافيًا ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود عقود غير صحيحة داخل القلعة الحمراء.

وقال أيمن فتحي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»: «عقود الأهلي صحيحة 100%، 200%، 1000%، زي ما حضرتك عايزة تحطي في المية».

وتطرق رئيس شركة الكرة بالأهلي إلى الجدل المثار حول عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، موضحًا أن هناك فرقًا بين عقد الاحتراف وعقد الحقوق التجارية، مشيرًا إلى أن النادي يسدد الضرائب المستحقة على اللاعب وفق أعلى شريحة ضريبية في مصر، والتي تبلغ 27.5%.

وأضاف: «في حاجة اسمها عقد حقوق تجارية، وفي حاجة اسمها عقد احتراف، أنا بدفع على كابتن زيزو أعلى شريحة ضريبية موجودة في مصر، 27.5%».

وتابع: «الرقم اللي متسدد لو جمعنا الصورة وعقد الاحتراف لكابتن زيزو، عشان تبقى القصة دي تتقفل وما نسمعهاش تاني عمرنا، أعلى لاعب في مصر اتدفع عنه ضرايب هو أحمد مصطفى سيد زيزو».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن زيزو صاحب أعلى عقد في مصر، قال أيمن فتحي: «كان عقد الحقوق التجارية بتاعه عقد مميز فعلًا، وكان فيه فلوس واتدفع عنها ضرايب، ده اللي أنا عايز أقوله».

وأوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن زيزو هو صاحب أعلى عقد في مصر، لكنه أكد أنه الأعلى من حيث الضرائب التي تم سدادها عنه، قائلًا: «لا، معرفش هو أغلى لاعب في مصر ولا لا. هو أغلى لاعب مدفوع عنه ضرايب في مصر».

وأشار إلى أن النادي الأهلي يتعامل مع الحقوق التجارية للاعبين وفق آليات مختلفة، موضحًا أن زيزو عند التعاقد معه كان هناك عقد مباشر خاص بالحقوق التجارية، بينما في بعض التعاقدات الأخرى كانت حقوق تجارية قائمة بالفعل وتم شراء تلك الحقوق، وكانت العلاقة مباشرة بين اللاعبين والنادي.

وقال: «وقت ما تعاقدنا معاه وأعلى استغلال تجاري، فيديو تقديم زيزو كسر الـ100 مليون مشاهدة، ده بيعمل فلوس على فكرة. زيزو عمل إعلانات كتير أوي، وإمام عمل إعلانات كتير، والشناوي عمل إعلانات كتير».

وعن عدم رد الأهلي بشكل مباشر على التصريحات التي أشارت إلى وجود عقود غير صحيحة، أكد أيمن فتحي أن النادي لا يفضل الدخول في سجالات إعلامية، لكنه شدد على أن الأمر يستوجب التوضيح عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي.

وأضاف: «أنا عارف طبعًا إن دي كانت أهم جملة اتقالت في حلقة الكابتن هاني أبو ريدة، إنما أنا لا أعتقد إنه هو يقصد إن العقود الأخرى غير صحيحة. هي اتخدت كده، بس كويس إنها اتخدت كده، فتحت المواضيع وإنه عارف كويس أوي النادي الأهلي هو إيه».

وكشف رئيس شركة الكرة بالأهلي عن الجهات التي تراقب أعمال الشركة، موضحًا أن هناك مراقب حسابات، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وقال: «إحنا عندنا مراقب من أكبر مراقبين الحسابات في مصر، والجهاز المركزي للمحاسبات يراقب علينا، وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتمنح الترخيص، واتحاد الكرة في الفترة الأخيرة هو بيطلب الرخصة، طلب ميزانية الشركة وراحتله».

واختتم أيمن فتحي حديثه بالتأكيد على أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالشركة يتم تسجيلها وإثباتها رسميًا، قائلًا: «إحنا عندنا كل مليم مكتوب، بيدفع، بيثبت، بيتقيد في الدفاتر، بيدفع عنه ضرايب».

فتحي حسين رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الأهلي القلعة الحمراء مصطفى شوقي اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

مروة عبد المنعم

أنا واحدة منهم.. مروة عبد المنعم: 90 % من الستات سواقتهم وحشةl خاص

أحمد بدير

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يكرم أحمد بدير

شمس البارودي وزوجها الفنان

شمس البارودي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل حسن يوسف: ياريتك كنت معايا

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد