ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على حضور حفل توزيع جوائز «دير جيست»، الذي شهد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم «خلي بالك من نفسك».

واختارت ياسمين عبد العزيز إطلالة لافتة خلال الحفل، حيث ظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

تفاصيل اطلالة ياسمين عبد العزيز

وجاء الفستان بتصميم مميز مع حزام عند منطقة الخصر، إلى جانب تفاصيل من الريش على الأكمام، ما أضفى على الإطلالة طابعًا أنيقًا ولافتًا.

سعر فستان ياسمين عبد العزيز

وبلغ سعر الفستان نحو 77 ألفًا و714 جنيهًا مصريًا.

وأكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها بتنسيق مجموعة من الإكسسوارات التي جاءت متناسقة مع تصميم الفستان ولونه، مع اعتماد مكياج هادئ أبرز ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة منحتها مظهرًا أنيقًا خلال ظهورها على السجادة الحمراء.



وتفاعل عدد كبير من الحضور والمتابعين مع إطلالة ياسمين عبد العزيز في الحفل، خاصة مع اختيارها اللون الأحمر وتصميم الفستان الذي جمع بين الأناقة والتفاصيل اللافتة.



ويأتي ظهور ياسمين عبد العزيز في حفل «دير جيست» بالتزامن مع استمرار حضورها الفني، حيث تحرص النجمة على الظهور بإطلالات متنوعة في المناسبات الفنية، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال التي تحظى باهتمام جمهورها.