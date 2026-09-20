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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
ريهام قدري

خطفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أقيم مساء الجمعة 18 سبتمبر، بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

وتعاونت جيسيكا حسام الدين مع منسق الأزياء عمر عبد الرازق، واختارت فستانًا من تصميم المصمم اللبناني سعيد القبيسي، جاء مصنوعًا من قماش الكريب الأسود الجيت، بتصميم بدون حمالات مع فتحة صدر أمامية وفتحة طويلة من الأمام.

وزُين الفستان بتطريزات يدوية باللون العاجي والذهبي والفضي على شكل ورود، بينما جاء التصميم بطول الأرض ليمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة.

سعر فستان جيسيكا حسام الدين

وبلغ سعر فستان جيسيكا حسام الدين نحو 338 ألف جنيه مصري، وفقًا لما تم تداوله عن تصميم الإطلالة.

واعتمدت جيسيكا تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلًا على ظهرها، مع مكياج هادئ بألوان ناعمة تناسب إطلالتها السوداء.


جيسيكا حسام الدين تحصد جائزة عن «إذما»

ولم تقتصر مشاركة جيسيكا حسام الدين في الحفل على الظهور بإطلالة لافتة، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في فيلم «إذما».

وعبرت جيسيكا عن سعادتها بالجائزة، قائلة: «عشقت الفن والسينما»، كما وجهت الشكر إلى دير جيست، مؤكدة أن حصولها على الجائزة عن فيلم «إذما» بتصويت الجمهور منحها أهمية خاصة بالنسبة لها.

وقالت جيسيكا: «حب ودعم من يشاهدون أعمالي ويؤمنون بها يعني لي الكثير ويفوق أي كلمات».

 

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جيسيكا حسام الدين
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