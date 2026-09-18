في موسم ميلادهم.. أبرز عيوب برج العذراء التي تزعج من حوله

مع بداية موسم برج العذراء، الذي يمتد عادة من أواخر أغسطس حتى أواخر سبتمبر، يزداد الاهتمام بصفات مواليد هذا البرج، الذي يرتبط في علم الأبراج بعدد من السمات الشخصية التي قد تظهر بشكل إيجابي في بعض المواقف، بينما تتحول إلى عيوب في مواقف أخرى.

النقد الزائد

من أبرز الصفات التي ينسبها علم الأبراج إلى مواليد العذراء ميلهم إلى ملاحظة التفاصيل، وهو ما قد يجعلهم أكثر انتقادا للأخطاء، سواء في أنفسهم أو في الأشخاص المحيطين بهم.

السعي للكمال

قد يميل برج العذراء إلى وضع معايير مرتفعة لنفسه وللآخرين، الأمر الذي قد يجعله غير راض بسهولة عن النتائج حتى عندما تكون جيدة.

التفكير الزائد

يرتبط مواليد العذراء في علم الأبراج بكثرة التفكير وتحليل التفاصيل، وهو ما قد يجعلهم أحيانا يستغرقون وقتا طويلا في اتخاذ بعض القرارات.

صعوبة تقبل الأخطاء

قد يكون من الصعب على مولود العذراء تجاهل الأخطاء الصغيرة، خاصة عندما يرى أنه كان من الممكن تجنبها من البداية.

القلق بشأن التفاصيل

الاهتمام بالتفاصيل قد يتحول أحيانا إلى انشغال زائد بالأمور الصغيرة، بدلا من النظر إلى الصورة الأكبر.

يميل إلى التحفظ

قد يبدو مولود العذراء في بعض الأحيان هادئا أو متحفظا في التعبير عن مشاعره، خاصة أمام الأشخاص الذين لا يشعر معهم بالارتياح.

هذه الصفات منسوبة إلى برج العذراء ضمن معتقدات علم الأبراج، ولا تعتبر حقائق علمية مثبتة عن الشخصية.