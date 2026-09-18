قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أسباب وراء نفاد رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
فرنسا والأردن توقعان اتفاقية دفاعية.. وتؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
بـ24.3 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة مع السعودية تشمل 48 مقاتلة إف-35
القضاء الأمريكي يحكم بحبس مدير سجن عدرا السابق في سوريا 60 عاما بتهم التعذيب والاحتيال
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026
ذكرى ميلاد محمد الفحام.. رحلة مدرس رياضيات درس في السوربون وتولي مشيخة الأزهر
الأرصاد تحذر من أتربة الصحراء الغربية وتؤكد: انخفاض تدريجي في الحرارة يمتد للأربعاء
سعر الذهب في الصاغة الآن
أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة
فريق تحقيق أممي: شبهات بارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران
«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسم ميلادهم.. أبرز عيوب برج العذراء التي تزعج من حوله

مواليد العذراء
مواليد العذراء
ريهام قدري

مع بداية موسم برج العذراء، الذي يمتد عادة من أواخر أغسطس حتى أواخر سبتمبر، يزداد الاهتمام بصفات مواليد هذا البرج، الذي يرتبط في علم الأبراج بعدد من السمات الشخصية التي قد تظهر بشكل إيجابي في بعض المواقف، بينما تتحول إلى عيوب في مواقف أخرى.

النقد الزائد

من أبرز الصفات التي ينسبها علم الأبراج إلى مواليد العذراء ميلهم إلى ملاحظة التفاصيل، وهو ما قد يجعلهم أكثر انتقادا للأخطاء، سواء في أنفسهم أو في الأشخاص المحيطين بهم.

السعي للكمال

قد يميل برج العذراء إلى وضع معايير مرتفعة لنفسه وللآخرين، الأمر الذي قد يجعله غير راض بسهولة عن النتائج حتى عندما تكون جيدة.

التفكير الزائد

يرتبط مواليد العذراء في علم الأبراج بكثرة التفكير وتحليل التفاصيل، وهو ما قد يجعلهم أحيانا يستغرقون وقتا طويلا في اتخاذ بعض القرارات.

صعوبة تقبل الأخطاء

قد يكون من الصعب على مولود العذراء تجاهل الأخطاء الصغيرة، خاصة عندما يرى أنه كان من الممكن تجنبها من البداية.

القلق بشأن التفاصيل

الاهتمام بالتفاصيل قد يتحول أحيانا إلى انشغال زائد بالأمور الصغيرة، بدلا من النظر إلى الصورة الأكبر.

يميل إلى التحفظ

قد يبدو مولود العذراء في بعض الأحيان هادئا أو متحفظا في التعبير عن مشاعره، خاصة أمام الأشخاص الذين لا يشعر معهم بالارتياح.

 هذه الصفات منسوبة إلى برج العذراء ضمن معتقدات علم الأبراج، ولا تعتبر حقائق علمية مثبتة عن الشخصية.

العذراء مواليد العذراء برج العذراء عذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

وائل جمعة

وائل جمعة يتدخل لحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

المخدرات

أحكام متعلقة بالمخدرات.. حكم نجاستها وعقوبة تعاطيها

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

أمين «البحوث الإسلامية» مع «مبعوثي الأزهر» خلال الدورة التدريبية للمبتعثين

أمين «البحوث الإسلامية»: المبعوث الأزهري قدوة في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته.. صور

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد