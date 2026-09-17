بزعم العلاج الروحاني.. حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.