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محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة

محمد بركات
محمد بركات
إسلام مقلد

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن جماهير الفريق غير راضية عن مستوى الأداء خلال الفترة الأخيرة، رغم نجاح الفريق في حصد النقاط وتحقيق 13 نقطة من أصل 15 في الدوري.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «جماهير الأهلي مش مبسوطة من الأداء، والميزة إن الفريق قادر يحصد النقاط، ونجح في حصد 13 نقطة من 15».

الأخطاء الدفاعية والهجومية

وأضاف: «الأهلي أمامه قرابة 30 يوم يقدر خلالهم يعالج الأخطاء الدفاعية والهجومية، والفريق كان الأفضل أمام الفرق اللي لعب ضدها، لكن مش ده الأداء اللي الجمهور مستنيه».

وتابع: «إحنا عاوزين نكسب وننبسط، وعودة إمام عاشور لفورمته هتفيد الأهلي، وزيزو أمس أمام أبو قير كان جيدا ومن أفضل مبارياته مع الأهلي، لكن زيزو عنده إمكانيات وقدرات أعلى من اللي ظهر عليها بكتير أوي».

استغلال فترة التوقف الدولي

وشدد بركات على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي في علاج الأخطاء، قائلًا: «الأهلي عليه معالجة أخطائه خلال فترة التوقف سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وأتمنى وأتوقع إن البداية تكون من مواجهة الزمالك في الدوري».

وأشاد نجم الأهلي السابق بعمر جابر، لاعب الزمالك، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

عمر جابر 

وقال: «لابد من أن أشيد بعمر جابر مدافع الزمالك بسبب قدراته الدفاعية اللي بيقدمها مع الأبيض، عمر من أفضل المدافعين اللي بيجيدوا التغطية العكسية، وأنقذ الزمالك من فرص عديدة مؤكدة».

وفيما يخص تجديد عقود لاعبي الأهلي، أعرب بركات عن أمنيته باستمرار ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الفريق، قائلًا: «أتمنى إن ياسر إبراهيم ومحمد هاني يستمروا مع الأهلي نظرًا لقدراتهم الفنية والمستوى اللي بيقدموه خلال الفترة الأخيرة».

واختتم: «أنا مع الإدارة إن الأهلي قدم عرضه النهائي، وأعتقد إن تطويل المدة في التفاوض مش هيغير حاجة في عرض الأهلي، وعرض الأهلي سيظل كما هو مهما مرت الأيام».

محمد بركات الأهلي الدوري

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