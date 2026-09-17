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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لغز في العياط.. غموض يحيط بالعثور على جثة فتاة منحـ.ـورة الرقبة بترعة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

في واقعة غامضة أثارت لغزاً كبيراً، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل إحدى الترع بدائرة مركز شرطة العياط، وتبين من الفحص الأولي وجود آثار نحر بمنطقة الرقبة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان فتاة داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا بمحيط المكان، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لفتاة في العقد الرابع من العمر تقريبًا، وكانت ملقاة داخل المياه، فيما تبين وجود آثار نحر بمنطقة الرقبة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وتعمل فرق البحث الجنائي على تحديد هوية الفتاة من خلال التحريات وجمع المعلومات وفحص بلاغات التغيب، إلى جانب الوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثمانها، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، تمهيدًا لكشف كافة تفاصيل الحادث وبيان أسباب الوفاة وتحديد المسؤول عنها في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحوصات.

النيابة العامة العياط مركز شرطة العياط الجيزة

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