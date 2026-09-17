سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية

شاركت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM Dubai 2026)، المقام في دبي، ضمن الجناح المصري الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع شركاء السفر والسياحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهدت مشاركة مصر للطيران في المعرض سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل التي عقدها وفد الشركة، ممثلًا في مكتبها بدبي برئاسة محمد الأشقر، المدير الإقليمي لمصر للطيران بدبي، ومحمد مختار، مدير مبيعات مكتب الشارقة، مع عدد من كبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والشركاء الاستراتيجيين، لبحث فرص التعاون المشترك، وتعزيز حركة السفر والسياحة بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

خلال فعاليات المعرض، استعرضت مصر للطيران أحدث خدماتها وعروضها وبرامجها التسويقية، إلى جانب جهودها في تطوير تجربة السفر، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت والاتصال المتاحة على متن عدد من طائرات أسطولها، في إطار استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، بما يتيح للمسافرين إمكانية البقاء على تواصل أثناء الرحلات وإجراء المراسلات النصية والصوتية، بما يلبي احتياجاتهم الشخصية والعملية.

كما استعرضت الشركة خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي، من خلال دعم الأسطول بطائرات حديثة من طرازي Airbus A350-900 وBoeing 737 MAX 8، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم أعلى مستويات الراحة والخدمة للعملاء، ودعم خطط الشركة المستقبلية للتوسع والنمو وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى مصر.

وشهد جناح مصر للطيران إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض والمهتمين بصناعة السفر والسياحة، حيث أتاحت المشاركة فرصة للتعريف بخدمات الشركة وشبكة خطوطها الجوية، إلى جانب استعراض رؤيتها لتطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.