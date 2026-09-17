قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية
مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
استمرار سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى 24 سبتمبر
علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام
معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة
أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
فيضانات مفاجئة في برشلونة وفالنسيا تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة
الأزهر لمكافحة التطرف: دوافع اقتصادية تقف وراء انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية

سوق السفر العربي
سوق السفر العربي
نورهان خفاجي

شاركت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM Dubai 2026)، المقام في دبي، ضمن الجناح المصري الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع شركاء السفر والسياحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهدت مشاركة مصر للطيران في المعرض سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل التي عقدها وفد الشركة، ممثلًا في مكتبها بدبي برئاسة محمد الأشقر، المدير الإقليمي لمصر للطيران بدبي، ومحمد مختار، مدير مبيعات مكتب الشارقة، مع عدد من كبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والشركاء الاستراتيجيين، لبحث فرص التعاون المشترك، وتعزيز حركة السفر والسياحة بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

خلال فعاليات المعرض، استعرضت مصر للطيران أحدث خدماتها وعروضها وبرامجها التسويقية، إلى جانب جهودها في تطوير تجربة السفر، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت والاتصال المتاحة على متن عدد من طائرات أسطولها، في إطار استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، بما يتيح للمسافرين إمكانية البقاء على تواصل أثناء الرحلات وإجراء المراسلات النصية والصوتية، بما يلبي احتياجاتهم الشخصية والعملية.

كما استعرضت الشركة خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي، من خلال دعم الأسطول بطائرات حديثة من طرازي Airbus A350-900 وBoeing 737 MAX 8، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم أعلى مستويات الراحة والخدمة للعملاء، ودعم خطط الشركة المستقبلية للتوسع والنمو وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى مصر.

وشهد جناح مصر للطيران إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض والمهتمين بصناعة السفر والسياحة، حيث أتاحت المشاركة فرصة للتعريف بخدمات الشركة وشبكة خطوطها الجوية، إلى جانب استعراض رؤيتها لتطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

مصر للطيران سوق السفر العربي اخبار مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد