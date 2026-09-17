أشعل النيران في نجله.. أب يحول خلافًا أسريًا إلى مأساة بجرجا في سوهاج

شهدت دائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بحروق نارية متفرقة بأنحاء جسده؛ إثر سكب والده مادة معجلة للاشتعال «بنزين» عليه وإشعال النيران به، خلال مشادة كلامية نشبت داخل المنزل بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من العمر إلى مستشفى جرجا العام، مصابًا بحروق نارية متفرقة بأنحاء الجسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص وسؤال والدة المصاب، في العقد الرابع من العمر، ومقيمة بدائرة قسم جرجا، أفادت بأنه أثناء تواجدها وزوجها ونجلها داخل المنزل، نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها، والد المصاب، في العقد الرابع من العمر؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت أن نجلها الشاب تدخل في محاولة لمنع والده وتهدئة الخلاف الدائر بينهما، إلا أن الأمر تطور بصورة مفاجئة، حيث أقدم والده على سكب مادة معجلة للاشتعال «بنزين» على نجله، ثم أشعل النيران به؛ ما أدى إلى إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في سكب المادة المعجلة للاشتعال، وتم التحفظ عليه والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها وأسبابها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.