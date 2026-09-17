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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«العو وزيكا».. السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي سرق هاتف طـ.فل في سوهاج

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات، وسرقة هاتف محمول من طفل بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده باستخدام كلب بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 4643 لسنة 2026 جنايات طهطا، إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من «محمد. أ. س»، 16 عاما، طالب، أفاد فيه بقيام أحد الأشخاص، المعروف بين الأهالي باسم «العو»، بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، برئاسة الرائد أحمد إسماعيل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، حيث أسفرت التحريات عن تحديد المتهمين، وهما «عامر. م. ا»، 28 عاما، وشهرته «العو»، و«محمد. أ. ز»، 31 عاما، وشهرته «زيكا».

وكشفت التحريات أن المتهمين لهما ملف في سوابق قضائية، من بينها قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح والسكر بالطريق العام.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول تعدى على المجني عليه بالضرب واستولى على هاتفه المحمول بناحية ساحل طهطا، أثناء وجود المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الأول، إذ كان متواجدا برفقته ممسكا بكلب لاستخدامه في تهديد المجني عليه وإرهابه.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم السرقات، يتزعمه المتهم الأول، وأنهما لا يملكان وسيلة تعايش مشروعة، ويعتمدان على متحصلات الجرائم التي يرتكبانها في تدبير نفقات معيشتهما.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

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