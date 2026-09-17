بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس ومحافظ الشرقية يشدد على حماية المواطنين

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية تحركًا ميدانيًا من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة، عقب تداول أنباء عن رصد تمساح بأحد المجاري المائية بين عزبتي السدرة وأسعد، حيث بدأت لجنة متخصصة أعمال البحث والتمشيط بالمنطقة للتحقق من الواقعة والتعامل معها حفاظًا على سلامة المواطنين.

القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس

وتابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال اللجنة ميدانيًا، موجّهًا بتكثيف عمليات البحث والتمشيط والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات أو بلاغات يتم رصدها بالمنطقة.

تحرك ميداني للتحقق من الواقعة

جاءت التحركات عقب ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد تمساح بأحد المجاري المائية بين عزبتي السدرة وأسعد، حيث وجّه محافظ الشرقية الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الواقعة على الطبيعة.

وبدأت اللجنة الميدانية المشكلة لمتابعة الواقعة أعمال البحث والتمشيط في المنطقة الواقعة أمام كوبري السدرة، وصولًا في اتجاه كوبري عزبة أسعد بنطاق مركز بلبيس، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله وتحديد موقع التمساح حال التأكد من وجوده.

القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس

الجهات المشاركة في أعمال البحث

وضمت اللجنة أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، إلى جانب الدكتور محمد إسماعيل، رئيس وحدة الحياة البرية التابعة لجهاز شؤون البيئة.

كما شارك في أعمال اللجنة الدكتور محمد الجوهري والمهندس محمود عزت، ممثلا جهاز شؤون البيئة، والعميد شريف العربي، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، والرائد أحمد خالد، رئيس مباحث بلبيس.

وتستهدف أعمال اللجنة التحقق من صحة ما تم رصده، وتحديد موقع التمساح في حال وجوده، والتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة بمعرفة الجهات المختصة.

القصة الكاملة لرصد تمساح بمجرى مائي في بلبيس

توجيهات بسرعة التعامل مع أي مستجدات

ويتابع محافظ الشرقية نتائج أعمال اللجنة ميدانيًا، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال البحث والتمشيط والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المشاركة، مع سرعة التعامل مع أي مستجدات يتم رصدها في المنطقة.

وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، موجّهًا بالتنسيق الفوري بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.