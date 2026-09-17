ازالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم السادس و السابع عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ٢٣ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية و املاك الدولة بمساحة ٨ قيراطاً و ٤ سهماً و ٧٢٠ متراً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٧٢٠ متراً و ٤ قيراطاً "ري" ، بمراكز ( الزقازيق - فاقوس- اولاد صقر) وازالة ٨ حالات تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ٤ قيراطاً و ٤ سهماً ، بمراكز (الزقازيق - بلبيس - منيا القمح ).

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.