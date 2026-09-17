بالأسماء.. الصحة تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة، وهي:

المراكز المغلقة

مركز العودة للحياة ديتوكس، مركز العودة للحياة هاف واي، مركز الحياة هاف واي، مركز هاف واي للتنمية البشرية ديتوكس، مركز هاف واي للتنمية البشرية والتعديل السلوكي هاف واي، مركز مؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي هاف واي، مركز مؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي ديتوكس، مركز بيور لايف هاف واي، مركز بيور لايف ديتوكس، مركز السنة لإعادة التأهيل ديتوكس، مركز السنة لإعادة التأهيل هاف واي، ومركز السنة (2) ديتوكس.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات المرصودة والتي شملت غياب المدير الفني ومزاولة النشاط دون ترخيص وقصور في مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة وغياب السجلات المنتظمة ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.