سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس 7، وجينيسيس GV70، وبي ام دبليو IX3، وبى واى دى سيلايون 6، وفولفو اى اكس 90 .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تحصل سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 610 حصان .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تباع سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 925 ألف جنيه .

جينيسيس‎ GV70 موديل 2026

قوة سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تصل إلي 489 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 423 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس‎ GV70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

عزم دوران سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 يصل إلي 645 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 113.4 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 469 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة .

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 4 مليون و 900 ألف جنيه .

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027

تتسارع سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبها قوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 87 كيلووات/ساعة، يمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة .

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

يمكن لسيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 720 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وبها بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وقوة 456 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تتوافر سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 900 ألف جنيه .