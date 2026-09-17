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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منظومة الأكشاك الموحدة بالقاهرة.. QR Code وعداد كهرباء وتقسيط التكلفة على عامين

شكل الكشك
شكل الكشك
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تفاصيل منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة، التي تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والقضاء على عشوائية الأكشاك، مع الحفاظ على حقوق أصحاب التراخيص وتيسير توفيق أوضاعهم


الأكشاك الموحدة الجديدة

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر،  وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء،  وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن صاحب رخصة الكشك يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنفيذ النموذج، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين، بما ييسر على أصحاب الأكشاك توفيق أوضاعهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فى حالة التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد  25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك ، ويتم تقسيط باقى القيمة شهريا لمدة سنتين بدون فوائد، أما فى حالة  قيام صاحب الترخيص بتنفيذ نموذج الكشك المطور خارج الورش الانتاجية فسيتم خصم 20 % من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، علي ان يتم مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك  المطلوب من خلال الورش الإنتاجية وفقا للنموذج المعد من قبل المحافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً علي رؤية الحى ووفقا للقواعد المنظمة دون اعاقة حركة المرور مع مراعاة عرض الرصيف.


 

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأكشاك الموحدة الجديدة

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