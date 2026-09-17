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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف إمام: فريق الزمالك أقوى من الأهلي في 3 مراكز مهمة

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف أشرف حمادة إمام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، عن رؤيته للفوارق بين قائمتي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يتفوق على منافسه في عدد من المراكز.

وقال أشرف إمام: «هقول لك حاجة غريبة جدًا، بس أنا مكنتش عايز أتكلم فيها، بس هقول لك على حاجة: الناس عمالة تقولك الأهلي أقوى من الزمالك عشان الإسكواد بتاعه جامد. النادي الأهلي عنده أربع أماكن الزمالك متفوق عليه فيها، أو خمس أماكن».

وأوضح أن الزمالك يمتلك أفضلية في مركز حراسة المرمى، قائلًا: «أنا عندي ثلاثة حراس مرمى دلوقتي: عواد يلعب، مهدي يلعب، صبحي يلعب، أنا ما بقاش فارق معايا، ولا يفرق معانا، كل الأجوان زي بعض، وفعلاً بيقدموا بطريقة كويسة جدًا. الأهلي عنده حارسين كويسين كمان جدًا: الشناوي وشوبير».

وأضاف: «عندي الباك اليمين، محمد هاني وعمر جابر في أقوى مستوى ليه من 3 سنين حاليًا، فمفيش فرق بين محمد هاني وعمر جابر».

وعن الجبهة اليسرى، أكد أشرف إمام تفوق الزمالك، قائلًا: «الباكات الشمال بتاعتي أقوى من الباكات الشمال للأهلي، سواء بنتايج أو أحمد فتوح».

وتابع بشأن خط الدفاع: «في المساكين، أكيد محمد إسماعيل والونش أقوى من الاتنين بتوع الأهلي، مرعي وهادي، مش محتاج حد حتى يتكلم معايا، مش محتاج منافسة في الكلام».

وانتقل أشرف إمام للحديث عن خط وسط الفريقين، قائلًا: «الأهلي عنده قوته في مروان، طبعًا مروان قوي جدًا، وجنبه إمام عاشور، اللي بيجيب مستواه واحدة بواحدة، ولسه ما جابوش لغاية دلوقتي. مشكلة الأهلي هتفضل في التالت اللي بيلعب معاهم في نص الملعب».

وأضاف: «أنا بقى التلاتة بتوعي، بعد شوية، هيبقوا مين؟ هيبقى محمد شحاتة 6 في الأغلب في الماتشات الجد، سيبك من الماتشات اللي بيلعبها دي. هيبقى في الأغلب جنبه عبد الله السعيد وأحمد فتوح. دول التلاتة بتوع نص ملعب الزمالك، وقريبين أوي من نص ملعب الأهلي».

وفيما يتعلق بمركز رأس الحربة، قال: «أنا متفوق على الأهلي في رأس الحربة؛ حسام أشرف أو عدي الدباغ، أنا أعلى من رؤوس حربة الأهلي».

وأشار إلى تفوق الأهلي في مركز الجناح الأيسر، قائلًا: «الأهلي يتفوق عندي في الجناح الأيسر، اللي هو أشرف بن شرقي»، قبل أن يؤكد أن بن شرقي يتفوق من وجهة نظره على شيكو بانزا.

وعن الجبهة اليمنى، أشاد أشرف إمام بأحمد الجفالي، قائلًا: «عندي أحمد الجفالي، اللي أنا بقول من هنا بقى، عن طريق برنامج حضرتك: هو ده اللي هينسّي الناس بيزيرا».

ورد هاني حتحوت: «هينسّي الناس بيزيرا زي ما بيزيرا نسى الناس زيزو؟»، ليجيب أشرف إمام: «برافو عليك. بس اديله عشر أيام كمان ترجع له اللياقة البدنية».

وأكد أشرف إمام ثقته في إمكانات الجفالي، قائلًا: «براهن عليها أكيد، واللي مش مصدقني دلوقتي، يخش على يوتيوب ويكتب أحمد الجفالي، ويتفرج على طريقة لعبه في الدوري التونسي».

واختتم حديثه بالإشادة باللاعب، قائلًا: «بيلعب يمين وشمال، خفيف زي مصطفى فتحي، وبيعمل فنتات. نادي الزمالك ما عندوش حد يعمل فنتات؛ لأن عدي الدباغ مش لعيب وينج، فما بيعرفش يعمل فنتات. هو الوحيد اللي بيعمل فنتات؛ بيروح ناقلك يمين وشمال فيلخبطك. لعيب رفيع وصغير، وغير كده لعيب هيبقى، بص، نجم. بس هو أهم حاجة يبعد عنه الإصابات، ولياقته البدنية ترجع».

أشرف حمادة إمام الأهلي والزمالك هاني حتحوت

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