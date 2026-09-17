أشرف حمادة إمام: أحمد الجفالي هينسي جماهير الزمالك خوان بيزيرا

كشف أشرف حمادة إمام المحلل الرياضي عن إمكانية أحمد الجفالي لاعب الزمالك تقديم مستوى قوي ومميز حال استعاد لياقته البدنية من جديد.

وأضاف نجل اسطورة الكرة المصرية حمادة إمام خلال تصريحاته : أحمد الجفالي هينسى جماهير الزمالك بيزيرا زي ما نسيوا زيزو بـ البرازيلي ويحتاج التونسي لعشر أيام لاستراجاع اللياقة البدنية

وأوضح : أحمد الجفالي تألق في الدوري التونسي وهو لاعب مميز يستطيع اللعب بقدمه اليمنى واليسري وخفيف مثل مصطفى فتحي وسريع للغاية ولا يوجد لاعب مثله حاليا في الزمالك

وواصل : الجفالي قادر على تقديم مستويات مميزة في خط الهجوم ويتفوق على عدي الدباغ لان الفلسطيني ليس جناحا والأهم ابتعاد الاصابات عن التونسي واستعادة لياقته البدنية.

3 ملايين دولار في انتظار الزمالك

في سياق اخر أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك ستنتعش خزائنها بسيولة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال المقابل المالي المنتظر من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وأوضح الغندور، أن الزمالك ينتظر الحصول على 3 ملايين دولار كاش كمقدم تعاقد، على أن يتم توجيه المبلغ بشكل أساسي إلى سداد مستحقات اللاعبين.

وقال إن صرف المستحقات لن يقتصر على فريق كرة القدم، بل سيمتد أيضًا إلى قطاع ألعاب الصالات، في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعبين، بهدف احتواء غضبهم والحفاظ على استقرار الفرق ومنع حدوث أي أزمات تتعلق بفسخ العقود.

وأضاف الغندور: “تم الاتفاق على مطالب الزمالك وكان الأهم للأبيض ملف إعادة البيع الخاص بشركة الوكالة المسئولة عن اللاعب”.

وتابع: “وافق الزمالك على سفر اللاعب للخضوع للكشف الطبي وفي حال اجتيازه سيوقع على العقود”.

وواصل: “الصفقة تمت من حيث الاتفاق والبنود الخاصة بالتعاقد ويتبقى فقط الكشف الطبي”.

واختتم: “الزمالك يحصل على 3 ملايين دولار كاش خلال أيام والمبلغ المتبقي على قسطين في فبراير وأغسطس بجانب 20% حال إعادة البيع”.