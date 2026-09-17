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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطـ.فال دون سن 13 عاما

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عاماً، وتقييد الوصول إليها لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، وذلك في ظل التحذيرات من المخاطر التي تشكلها الخدمات عبر الإنترنت على القاصرين.


كما اقترحت فرض مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات مشاركة مقاطع الفيديو، وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدم خدمات للأطفال دون سن 18 عاماً.

وفي وقت لاحق ، أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.


وعقب تصويت مجلس الشيوخ، أقرّ النواب القانون بغالبية 279 صوتاً مقابل 81 صوتا.


وسيلزم الإصلاح، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.

كما يحظر النص، الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.


وتعليقاً على هذا الإجراء، أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، واصفا القانون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".

رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الفرنسي نهائياً وسائل التواصل الإجتماعي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

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