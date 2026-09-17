القبض على مُزوّري المُحررات الرسمية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين تخصص نشاطهما الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بنظاق محافظة الجيزة) تخصص نشاطهما الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام بقصد تحقيق أرباح مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (إيصالات إستلام نقدية خالية البيانات منسوبة لإحدى الجهات "مزورة"– جهاز حاسب آلى ، طابعة "المستخدمين فى أعمال التزوير" - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – بطاقة دفع إلكترونى بإسم أحدهما تحتوى على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى - مطبوعات)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





