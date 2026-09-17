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الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية المؤقتة مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث تصل موجة الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ اعتبارًا غدًا درجات مئوية.

وتأتي هذه الموجة الانتقالية بالتزامن مع الأيام الأخيرة من فصل الصيف فلكيًا، لتضع المواطنين في مواجهة طقس متأرجح يجمع بين امتداد منخفض الهند الموسمي وبداية لقرع طبول فصل الخريف.

حالة الطقس غدا

الخميس: ذروة الارتفاع ومصيدة الرطوبة

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن اليوم الخميس يمثل ذروة الارتفاع المؤقت في الحرارة. 

وتوقعت الهيئة أن تُسجل درجات الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 36 و37 درجة مئوية، في حين تتجاوز حاجز 45 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد أن الأزمة الحقيقية لن تقتصر على قيم درجات الحرارة المعلنة، بل في الارتفاع الكبير لنسب الرطوبة الجوية. 

وهذا الارتفاع يزيد بشكل ملحوظ من الإحساس بحرارة الطقس، ويجعل الأجواء تبدو أشد حرارة عما هي عليه في الواقع بنحو درجتين إلى ثلاث درجات. 

تحذير من الطقس الحار

بالإضافة إلى ذلك، تظل الفرص مهيأة لظهور الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، مع نشاط طفيف للرياح خلال ساعات المساء.

الجمعة: امتداد المنخفض الجوي وبداية الانفراجة

ولن يطول حبس الأنفاس تحت وطأة الرطوبة، إذ كشفت الأرصاد الجوية عن انفراجة سريعة تبدأ من يوم الجمعة. 

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ويعود سبب هذا التحسن إلى تراجع منخفض الهند الموسمي وحلول كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مدعومة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واعتبارًا من الجمعة، ستنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لتهبط إلى 32 و33 درجة مئوية، مع تحسن ملحوظ وأجواء لطيفة خلال فترات الليل، وظهور سحب منخفضة وهبات رياح خفيفة تضفي نسمات أقرب إلى الأجواء الخريفية.

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تحذيرات زراعية وتوصيات للمواطنين

من جانبهم، أطلق خبراء المناخ بوزارة الزراعة تحذيرات لأصحاب المحاصيل والأنشطة الزراعية، مشيرين إلى أن التقلبات الحرارية الحادة في هذه المرحلة الانتقالية تتطلب متابعة مستمرة للري والتسميد لحماية المزروعات من الإجهاد الحراري.

ووجهت الأرصاد حزمة من النصائح للمواطنين لمجابهة طقس الخميس والجمعة:

الطقس غدا - القبة الحرارية
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة (من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا).
  • القيادة بحذر وهدوء في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تحجب الرؤية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • التواجد في أماكن جيدة التهوية لمقاومة الآثار الخانقة لنسب الرطوبة المرتفعة.
حالة الطقس اليوم

جدير بالذكر أن فصل الصيف ينتهي فلكيًا يوم 22 سبتمبر، ليبدأ فصل الخريف رسميًا في الـ 23 من نفس الشهر، على أن يبدأ التحسن الفعلي الملموس في تراجع نسب الرطوبة تدريجيًا مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

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