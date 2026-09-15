إلغاء قطارات لـ إسكندرية وبحري.. تعديلات شاملة على خطوط سكك حديد مصر

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إجراء حزمة من التعديلات الواسعة تشمل مواعيد وتشغيل وتركيب بعض القطارات على خطوط الشبكة، وذلك اعتباراً من اليوم 15 سبتمبر 2026 ولحين صدور تعليمات جديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على رفع كفاءة منظومة التشغيل، ومواءمتها مع حجم الطلب الفعلي واحتياجات الركاب لضمان تقديم أفضل مستوى خدمة ممكن.

​أبرز تفاصيل التعديلات الجديدة:

​أولاً: إيقاف رحلات أيام الجمع والعطلات

​إيقاف تشغيل قطاري 195/192 (تحيا مصر) على خط الصالحية / أبو كبير والعكس، وذلك اعتبارًا من 18/9/2026.

​إيقاف تشغيل قطاري 902/923 (مكيف) على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، بدءًا من 2/10/2026.

​ثانياً: إيقاف رحلات لحين إشعار آخر

​إيقاف قطارات 1025/1024/1023/1022 (تحيا مصر) على خط أسوان / السد العالي والعكس، اعتبارًا من اليوم 15/9/2026.

​إيقاف قطاري 840/839 (تحيا مصر) على خط بنها / ميت غمر والعكس، بدءًا من 18/9/2026.

​ثالثاً: تعديل مواعيد عدد من القطارات

و​اعتبارًا من 21/9/2026، سيتم تعديل موعد قيام قطار 890 (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة / سوهاج، ليغادر القاهرة في تمام الساعة 22:00 ويصل سوهاج الساعة 04:45 من صباح اليوم التالي.

​تعديل موعد قطار 996 (VIP) على خط القاهرة / أسوان، ليقوم من القاهرة الساعة 23:25 ويصل أسوان الساعة 13:00 من اليوم التالي.

و​يترتب على هذه التعديلات تغيير مواعيد قطارات أخرى وهي (88، 90، 744، و752) وفقًا للجداول المعلنة.

​رابعاً: تعديل تركيب قطارات خط القاهرة / الزقازيق

​تعديل تركيب قطار 957 (سياحي القاهرة / الزقازيق) اعتبارًا من 1/10/2026 ليضم 3 عربات ثالثة مكيفة و10 عربات تحيا مصر.

​تعديل تركيب قطار 944 (سياحي الزقازيق / القاهرة) اعتبارًا من 3/10/2026 ليطابق التركيب الجديد لقطار 957.

​وتختتم الهيئة تأكيدها على أن هذه الخطوات تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المتاحة ومتابعة الشبكة بشكل دائم بما يحقق مصلحة جمهور الركاب وارتقاء منظومة النقل.

«تكنولوجيا النقل بوردان» يغلق باب التقديم

​كما يسدل الستار اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، على باب التقديم للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان للعام الدراسي 2026/2027، والذي يُعد أحد أبرز الصروح التعليمية التابعة لوزارة النقل وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط.

​ويمثل المعهد بوابـة ذهبية لخريجيه للاندماج الفوري في سوق العمل؛ إذ يتيح فرصًا واعدة للتعاقد والعمل بمختلف قطاعات النقل السككي الحيوية، وتشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، فضلاً عن الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في مشروعات النقل الحديثة بمصر وخارجها.

​شروط وضوابط القبول للعام الدراسي 2026/2027

و​تزامناً مع الساعات الأخيرة لإغلاق باب التقديم اليوم، أعلن المعهد عن الضوابط والشروط الحاكمة للقبول، والتي ترتكز على المعايير التالية:

​الفئات المستهدفة: يقتصر القبول على الطلاب (الذكور فقط) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة)، وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات (أقسام: كهرباء / ميكانيكا)، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) وفقاً للقواعد والنسب المنظمة والمقررة من مكتب التنسيق العام.

​الشرط العمري: ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في الأول من أكتوبر 2026.

​آلية القبول والتنسيق: يتم التقدم وعملية ترشيح الطلاب عبر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي بمراحله المختلفة، ليحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بناءً على مجاميع المتقدمين.

​الاختبارات المؤهلة: يشترط للقبول النهائي اجتياز حزمة من الاختبارات الدقيقة، والتي تتضمن: (اختبار السمات الشخصية، الكشف الطبي، اللياقة البدنية، اللياقة النفسية، وكشف الهيئة).

​نظام الدراسة والمزايا التنافسية

و​تعتمد منظومة الدراسة بالمعهد على نظام (2 + 2) الممتد لأربع سنوات؛ حيث يحصل الطالب عقب اجتياز العامين الأولين على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله لسوق العمل مباشرة، بينما يمنح استكمال الدراسة حتى الأربع سنوات درجة البكالوريوس التخصصية.