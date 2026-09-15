برشلونة يطلق حملة قوية لدعم نجمه لامين يامال في سباق الكرة الذهبية

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اتخذ نادي برشلونة ، قرارًا حاسمًا على المستوى السياسي بدعم نجمه الشاب لامين يامال علنًا، قبل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية المقبل.

وبحسب معلومات حصرية كشف عنها الصحفي خوسيه ألفاريز خلال برنامج «إل تشيرنجيتو دي خوجونيس» التلفزيوني، تعتزم إدارة النادي الكتالوني إطلاق استراتيجية إعلامية وعلاقات عامة قوية، بهدف تقديم الجناح الإسباني باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالجائزة الفردية المرموقة.

ومن المتوقع أن تبدأ خلال الأيام المقبلة في الظهور رسائل دعم من شخصيات بارزة، لتعزيز الرواية المؤيدة لحظوظ يامال في الفوز بالجائزة.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2026 المرتقب يوم الاثنين 26 أكتوبر المقبل، على مسرح «لندن بالاديوم» المرموق في العاصمة الإنجليزية لندن.