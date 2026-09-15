وزير الطاقة الأسترالي يزور السعودية وسط تصاعد التوترات ومخاوف اضطراب إمدادات الطاقة

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل للقاء وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وقال بوين، في تصريحات لشبكة «ABC News»، مساء الاثنين، إن التطورات الجارية في الشرق الأوسط «تثير قلقاً بالغاً»، مشيراً إلى أن أستراليا تمتلك حالياً احتياطيات من البنزين تكفي لنحو 41 يوماً.

وأكد وزير الطاقة الأسترالي أن النهج الذي ستتبعه الحكومة السعودية سيكون «محورياً» في ضمان أمن إمدادات الوقود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتعتمد أستراليا بدرجة كبيرة على واردات المنتجات النفطية، إذ أظهرت بيانات رسمية أنها استوردت نحو 84% من احتياجاتها من هذه المنتجات العام الماضي، ما يجعلها عرضة لتداعيات أي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وتسعى الحكومة الأسترالية إلى تعزيز أمن الإمدادات منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير/شباط.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، استبعد بوين خفض الضرائب مجدداً، بعدما خفضت حكومة حزب العمال في مارس/آذار ضريبة الوقود الانتقائية إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وقال بوين: «كان ذلك الخفض الضريبي مؤقتاً»، مضيفاً أن الحكومة «لن تستجيب لكل تقلب يومي في أسعار النفط العالمية».

وجاءت تصريحات الوزير الأسترالي بعدما أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنحو 1%، الاثنين، عقب هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على منشأة عسكرية سعودية، بالتزامن مع تأجيل دول خليجية محادثات كانت مقررة مع إيران.

كما أثار الهجوم الذي استهدف، الأسبوع الماضي، خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب مخاوف إضافية بشأن أمن إمدادات الطاقة، إذ يتيح الخط نقل النفط لتصديره بعيداً عن مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات، وقد يؤدي تعطل هذا المسار إلى التأثير على ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية.