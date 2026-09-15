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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية على المدن السعودية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
مصطفى الرماح

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الاعتداءات الإرهابية الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية الغاشمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسلوكا عدوانيا مشينا يندرج ضمن مساعي هذه الميليشيا المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلة المولى جل وعلا أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.



 

وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإرهابية الطائرات المسيرة

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