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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال

فليك
فليك

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن عدد من الملفات المهمة داخل النادي الكتالوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني، متطرقًا إلى حالة الفريق وطموحات لاعبيه، إلى جانب مستقبل بعض العناصر داخل التشكيلة.

وأكد فليك، أن الجهاز الفني واللاعبين مطالبون بالتعامل مع الظروف الحالية، رغم صعوبة إدارة الأحمال البدنية، خاصة بعد فترة كأس العالم الطويلة، مشيرًا إلى أن بعض القرارات لم تكن مثالية بالنسبة للنادي، لكن لا بد من تقبلها والتركيز على العمل.

حلم كامب نو قبل 2029

وعلق مدرب برشلونة على اختيار «سبوتيفاي كامب نو» لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029، مؤكدًا أن طموح الفريق هو التتويج بالبطولة قبل الوصول إلى ذلك الموعد.

وأشار فليك، إلى أن اكتمال أعمال تطوير الملعب سيجعله واحدًا من الملاعب المذهلة، كما تحدث مازحًا عن إمكانية وجوده في كامب نو عام 2029، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون حاضرًا حينها، سواء كمدرب لبرشلونة أو كمشجع، لكنه شدد على أن كرة القدم تحمل الكثير من المتغيرات.

فليك يدعم طموح لامين يامال

وتحدث فليك بإيجابية عن رغبة لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك ثقة كبيرة في قدراته ولا يخشى الإعلان عن أهدافه.

وأوضح أن يامال يقدم مستويات استثنائية في الفترة الحالية، كما تطور بشكل واضح في الجانب الهجومي، وأصبح أكثر خطورة أمام المرمى ويحصل على فرص أكبر للتسجيل.

وشدد المدرب الألماني على أن برشلونة لن يتردد في دعم لاعبه لتحقيق حلم الكرة الذهبية، مؤكدًا أن النادي دائمًا ما يقف خلف لاعبيه ويمنحهم الدعم اللازم.

لكن فليك وضع ألقاب الفريق في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الجوائز الفردية مهمة، إلا أن التتويج الجماعي يظل بالنسبة له أكثر أهمية.

وتطرق فليك إلى وضع جافي، مؤكدًا أن جميع لاعبي الفريق يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة له، وأن برشلونة سيحتاج إلى جميع عناصره خلال الموسم.

وأشار إلى أن جافي لاعب طموح ويرغب دائمًا في المشاركة، لكنه تعرض لإصابة بعد بداية الموسم، موضحًا أنه يتدرب بصورة جيدة، وهو ما ينتظره منه الجهاز الفني.

أما بالنسبة إلى أليخاندرو بالدي، فأوضح فليك أن المنافسة على مركز الظهير أصبحت قوية في ظل وجود خمسة لاعبين قادرين على شغل مراكز الظهير، إلى جانب إمكانية الاعتماد على جواو كانسيلو في الجهتين.

وأكد المدرب الألماني تفهمه لشعور بالدي بالإحباط بسبب قلة مشاركاته، خاصة أنه اعتاد الظهور أساسيًا، لكنه شدد على أن المنافسة تتغير باستمرار مع وصول لاعبين جدد وتصعيد المواهب الشابة.

وأضاف فليك أنه راضٍ عن مستوى بالدي، لكنه يرى أن إدارة المنافسة بين اللاعبين على هذا المركز تمثل واحدة من أصعب المهام بالنسبة للجهاز الفني.

وفي ختام حديثه، شدد فليك على أن تركيز برشلونة ينصب فقط على مواجهة راسينج، رغم رغبة الفريق في تحقيق انتصاره السابع على التوالي.

وأوضح أن المنافس يقدم مستويات جيدة ويتمتع بالشجاعة في بناء الهجمات، خاصة من العمق واستغلال المساحات، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، وأن برشلونة يحتاج إلى أعلى درجات التركيز من جميع لاعبيه من أجل مواصلة الانتصارات وإثبات تفوقه.

هانز فليك مؤتمر هانز فليك فليك برشلونة

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