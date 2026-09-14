يعد طاجن البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة وجبة الغذاء بكمية قليلة من اللحوم.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

بطاطس مكعبات نية

كيس بسلة بالجزر

¼ كيلو لحمة مفرومة

بصل مفروم

ثوم مفروم

قرن فلفل حار مفروم

زيت

سمنة

لتر عصير طماطم

برطمان صلصة

رشة سكر

طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة المفرومة

سخني السمنة مع الزيت في طاسة على النار ثم شوحي فيهما البصل مفروم والثوم مفروم والفلفل حار مفروم والملح والفلفل الأسود .

عند تغير لون البصل ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا ثم ضيفي البسلة بالجزر وبطاطس مكعبات مع ملح وفلفل أسود والصلصة وقلبيهم جيدا.

ضعي عليهم عصير الطماطم ورشة السكر وقلبيهم واتركيهم حتى تتسبك الطماطم ثم انقليهم لطاجن وضعي على الوجه القليل من السمنة وادخليه فرن ساخن حتى النضج.