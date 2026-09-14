اتهمته بإدمان المخدرات.. زيلينسكي يفرض عقوبات على متحدثة الرئاسة الأوكرانية

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على سكرتيرته الصحفية السابقة “يوليا ميندل”، التي زعمت أنه مدمن للمخدرات وديكتاتوري.

وفرض مرسوم رئاسي يوم الأحد عقوبات على ميندل بتهمة نشر "معلومات مضللة ودعاية روسية" ودعم "السياسة العدوانية الروسية ضد أوكرانيا"، وفقا لصحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، اليوم.

وستستمر هذه الإجراءات لعقد من الزمان، وستجرد المتحدثة الرئاسية السابقة من جوائز الدولة التي حصلت عليها، وتجمد أصولها، وتمنعها من نقل رأس المال خارج بلدها الأم، كما فرض المرسوم عقوبات على 9 مواطنين روس وأوكرانيين آخرين.

وعملت يوليا ميندل- التي تعيش في الولايات المتحدة وأصبحت من منتقدي الرئيس الأوكراني في الأشهر الأخيرة- كمساعدة له من يونيو 2019 إلى يوليو 2021.

تعليق ميندل

رداً على المرسوم، كتبت ميندل على وسائل التواصل الاجتماعي: "العقوبات المفروضة على المواطنين الأوكرانيين غير دستورية، تماماً مثل العديد من قرارات زيلينسكي الأخرى".

كما اتهمت ميندل الرئيس الأوكراني باستخدام العقوبات "ضد أي شخص يدعو إلى السلام في أوكرانيا".

وقبل أيام من إصدار زيلينسكي للمرسوم، أعلنت ميندل أنها تخطط للتحدث على هامش فعالية يستضيفها حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وهو حزب اليمين المتشدد الذي أقسم مرشحوه على إنهاء الدعم المالي والعسكري لكييف والسعي إلى توثيق العلاقات مع موسكو.

كما اتهمها مسؤولون أوكرانيون بترديد دعاية الكرملين بعد أن زعمت دون دليل أن كييف كانت على استعداد لتسليم دونباس في عام 2022 في مقابلة أجريت في مايو مع تاكر كارلسون، المعلق المحافظ الأمريكي.

وقال المذيع الأمريكي كارلسون، حينها، إن توسع حلف الناتو "استفز" غزو روسيا لأوكرانيا، كما أجرى مقابلة مع فلاديمير بوتين في موسكو عام 2024.

ميندل: زيلينسكي ديكتاتور

خلال المقابلة، اتهمت ميندل زيلينسكي- الذي وصفته بأنه "ديكتاتور"- بإدمان المخدرات، وقالت إنه هو وبوتين "شريران". كما وصفت أوكرانيا بالفساد.

كما زعمت في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن أندريه يرماك، رئيس الديوان السابق لمكتب زيلينسكي، مارس السحر الأسود وجمع "الماء من الجثث".

إدانات سابقة لزيلينيسكي

وانتقد البعض استخدام زيلينسكي لمثل هذه العقوبات ضد عضو سابق رفيع المستوى في إدارته للتدقيق في أوكرانيا، حيث أثيرت تساؤلات حول استخدامه لصلاحيات زمن الحرب لتأديب أولئك الذين ينتقدون الحكومة.

وفي مايو، فرض عقوبات على أندريه بوهدان، رئيس ديوانه السابق الذي سبق ييرماك، وفي فبراير 2025، فرض عقوبات على بيترو بوروشينكو، الرئيس الخامس لأوكرانيا ورئيس حزب معارض بارز.

وأيدت المحكمة العليا الأوكرانية، هذا العام، العقوبات الأخيرة، التي صدرت رداً على مزاعم غسل الأموال والسلوك المالي.

وقد نفى بوروشينكو مراراً ارتكاب أي مخالفات، واتهم الرئيس الأوكراني باستخدام وسائل غير دستورية لمعاقبة المعارضين السياسيين.