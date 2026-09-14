مستقبل وطن: التحالف المصري السعودي القوة الضاربة التي تعيد صياغة المعادلة الإقليمية

أكد أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مرت بمرحلة تحول جوهري نقلتها من أطر العلاقات الثنائية التقليدية إلى نموذج التكامل المباشر والشامل، إذ أضحت هذه الشراكة المحرك الأساسي للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، والمظلة الجامعة التي تستظل بها القضايا العربية العادلة.

وأوضح «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن العمق الاستراتيجي لهذه العلاقات يتجسد في حالة التناغم الفكري والرؤية المستقبلية المشتركة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ حيث أثمر هذا التواصل الأخوي الصادق عن وضع أسس راسخة لتعزيز الاستثمارات الكبرى، وتنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية، مما عكس إرادة سياسية صلبة تهدف إلى جعل المنطقة مركز ثقل اقتصادي عالمي.

وأضاف أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن العلاقات المصرية السعودية لم تعد تقتصر على البعد التاريخي والوجداني فحسب، بل باتت تعبر عن تحالف عملي يخدم المصالح المباشرة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية كافة، مؤكداً أن التعاون المثمر في المجالات الاستثمارية والطاقة والبنية التحتية يبرهن على أن القاهرة والرياض تملكان المقومات والقدرات اللازمة لصياغة معادلة تنموية متكاملة تحقق الرفاهية والازدهار لجميع دول المنطقة.

وشدد القيادي بحزب «مستقبل وطن» على أن التنسيق الدبلوماسي المستمر بين البلدين يمثل حجر الزاوية في بناء موقف عربي موحد وقادر على التأثير في صناعة القرار الدولي؛ إذ يسهم هذا التفاهم الوثيق في فرض حالة من التوازن والاتزان داخل الإقليم، وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو المساس بأمنها القومي.

واختتم أحمد عبد الرحيم بالإشارة إلى الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج، وفي مقدمتها الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع الأشقاء السعوديين، في تمثيل القوة الناعمة التي ترخى جذور هذه الأخوة؛ مؤكدًا أن أمانة المصريين بالخارج ترى في التعاون المصري السعودي نموذجاً يُحتذى به في البناء والتنمية والذود عن أمن واستقلال الوطن العربي.