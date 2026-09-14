مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، أصبح المعدن الأصفر محل اهتمام واسع من جانب المواطنين، سواء الراغبين في الشراء والادخار، أو من يمتلكون الذهب بالفعل ويتساءلون عن أفضل توقيت للبيع، خاصة مع استمرار التغيرات التي يشهدها السوق العالمي وتأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية والسياسية.

ومع تزايد التساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب، وجهت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية رسالة مهمة للمواطنين بشأن التعامل مع المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الذهب يظل من أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة عند النظر إليه على المدى الطويل.

شعبة الذهب تحذر المواطنين من البيع

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترتبط بعدد من العوامل الخارجية، وعلى رأسها التطورات والأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم، إلى جانب القرارات الاقتصادية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأوضح أن أي تغيرات في الأوضاع العالمية تنعكس بصورة مباشرة على حركة الذهب في الأسواق الدولية، وهو ما يكون له تأثير بالتبعية على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن تحركات الأسعار خلال الفترة الحالية لا يمكن فصلها عن المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الذهب يتأثر بصورة كبيرة بالتطورات والأزمات العالمية، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار.

«ما حدش يبيع».. نصيحة مهمة لأصحاب الذهب

ووجه عمرو المغربي نصيحة مباشرة إلى المواطنين الذين يمتلكون الذهب، مؤكدًا أنه لا ينصح بالبيع خلال الفترة الحالية، خاصة بالنسبة لمن اشترى الذهب بهدف الادخار والاستثمار وليس المضاربة قصيرة الأجل.

وشدد على أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون قائمًا على المدى الطويل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر عليه أن يتحلى بالصبر، وألا يتعامل مع تحركات الأسعار اليومية باعتبارها فرصة لتحقيق مكسب سريع.

الذهب رايح على فين؟

وبشأن مستقبل الذهب خلال عام 2026، أوضح عضو شعبة الذهب أن الاستثمار في المعدن الأصفر خلال العام الحالي يظل آمنًا، مؤكدًا أن الذهب سيستمر في الاحتفاظ بمكانته باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التحديات والتوترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن تحقيق المكسب من الذهب لا يكون بالضرورة خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة، وقد تظهر نتائجه بعد عام أو عام ونصف، بحسب حركة الأسواق والظروف الاقتصادية العالمية.

الاستثمار في الذهب يحتاج إلى نفس طويل

وأكد المغربي أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار يختلف عن التعامل معه بهدف تحقيق مكسب سريع، موضحًا أن من يشتري الذهب بغرض الاستثمار يجب أن ينظر إلى المدى الطويل، وليس إلى الارتفاعات والانخفاضات اليومية في الأسعار.

مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2026

وتشير تصريحات شعبة الذهب إلى أن الرهان الأساسي بالنسبة للمستثمرين في المعدن الأصفر هو المدى الطويل، خاصة أن الذهب يظل أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل الأزمات والتوترات العالمية.

وأكد عمرو المغربي أن الذهب سيظل محتفظًا بأهميته الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى التعامل معه باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل، وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح سريعة خلال أيام أو أسابيع.