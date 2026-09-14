وزير الطاقة الأمريكي: نواصل زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

أكد وزير الطاقة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تواصل زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الطاقة الأمريكي: شحنات النفط التي ترافقها قواتنا بهرمز بلغت نحو 18 مليون برميل في يوم واحد".

وفي وقت سابق، دفعت اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى إنفاق نحو 7.4 مليار دولار على مشتريات فورية منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن دور الغاز المسال كمصدر موثوق للطاقة في المنطقة على المدى الطويل.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية أن المشتريات شملت الهند وباكستان وبنجلاديش وتايلاند وفيتنام، بعدما تراجعت بشدة شحنات الغاز عبر هرمز واضطر المشترون إلى تعويض الإمدادات المتعاقد عليها من السوق الفورية بأسعار مرتفعة، وكان الحصول على كمية مماثلة بموجب عقود طويلة الأجل يكلف نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.