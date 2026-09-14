لابيد: نتنياهو طلب زيادة ميزانية الجيش.. وإلغاء أموال الائتلاف لتمويلها

قال مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب، خلال محادثة أمنية مع لابيد، إعادة النظر في قانون الميزانية بهدف تخصيص أموال إضافية لمنظومة الدفاع.

وبحسب بيان مكتب لابيد، أبدى زعيم المعارضة دعمه لزيادة التمويل المخصص للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية «بحاجة إلى تعزيز»، لكنه رفض أن يتم توفير الأموال عبر زيادة الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة وجنود الاحتياط.

واقترح لابيد، بدلًا من ذلك، إلغاء ما وصفها بـ«أموال الائتلاف»، معتبرًا أن عشرات المليارات من الشواكل تُخصص حاليًا، وفق زعمه، لتمويل إعفاءات الحريديم من الضرائب.

وقال لابيد إن تمويل تعزيز الجيش يجب أن يأتي من إعادة ترتيب أولويات الميزانية، وليس من تحميل الطبقة المتوسطة وجنود الاحتياط أعباء مالية إضافية.