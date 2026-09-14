نقيب المعلمين يعلن منح مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا رحلة عمرة

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، منح الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بمحافظة القليوبية، رحلة عمرة، تكريمًا لجهودهما في أداء رسالتهما التربوية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم مديري المدرستين، الذي نظمته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الاثنين، بمقر النقابة، تقديرًا لدورهما في دعم العملية التعليمية والتمسك بأداء رسالتهما المهنية.

وأكد الزناتي، أن التكريم الحقيقي للمعلمين لا يقتصر على شهادات التقدير، مشيرًا إلى أن النقابة حرصت على أن يكون تكريم صالحة ونادر بصورة مختلفة، من خلال منحهما فرصة لأداء مناسك العمرة، باعتبارها تكريمًا لجهودهما وتقديرًا لما قدماه في خدمة العملية التعليمية.

وأشاد نقيب المعلمين بموقف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تجاه مديري المدرستين، واستقباله لهما وتكريمهما، مؤكدًا أن النقابة ستظل داعمة للمعلمين والمدافعة عن حقوقهم وكرامتهم.