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السكة الحديد: تعديلات على تشغيل ومواعيد وتركيب عدة قطارات اعتبارًا من 15 سبتمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد: تعديلات على تشغيل ومواعيد وتركيب عدة قطارات اعتبارًا من 15 سبتمبر

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  إجراء عدد من التعديلات على جداول تشغيل بعض القطارات في اطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة لمنظومة التشغيل، بما يتوافق مع معدلات الطلب الفعلي واحتياجات جمهور الركاب، وذلك على النحو التالي: 

أولًا: إيقاف التشغيل عدد من الرحلات أيام الجمع والعطلات كالاتي:

- إيقاف تشغيل قطاري 195/192 تحيا مصر على خط الصالحية / أبو كبير والعكس اعتبارًا من 18/9/2026 .

- إيقاف تشغيل قطاري 902/923 مكيف على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارًا من 2/10/2026 .

ثانيًا: إيقاف تشغيل عدد من الرحلات لحين صدور تعليمات أخرى كالاتي :

- إيقاف تشغيل قطارات 1025/1024/1023/1022 تحيا مصر على خط أسوان / السد العالي والعكس اعتبارًا من 15/9/2026 .

- إيقاف تشغيل قطاري 840/839 تحيا مصر على خط بنها / ميت غمر والعكس اعتبارًا من 18/9/2026 .

ثالثًا: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من 21/9/ 2026 كالاتي :

- تعديل موعد قطار 890 ثالثة مكيفة القاهرة / سوهاج ليقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل سوهاج الساعة 04:45 صباح اليوم التالى.

- تعديل موعد قطار 996 VIP القاهرة / أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 23:25 ويصل أسوان الساعة 13:00 من اليوم التالى.

كما يترتب على هذه التعديلات تعديل مواعيد قطارات 88 و90 و744 و752، وفقًا للجداول المرفقة.

رابعًا: تعديل تركيب قطاري 957/944 سياحي القاهرة / الزقازيق والعكس كالاتي :

- تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة / الزقازيق اعتبارًا من 1/10/2026 ليصبح 3 عربات ثالثة مكيفة و10 عربات تحيا مصر.

- تعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة اعتبارًا من 3/10/2026  وفقًا لنفس التركيب الجديد لقطار 957.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التشغيل علي الشبكة والاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المتاحة بما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

وزارة النقل وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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