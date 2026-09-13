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طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
خالد يوسف

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي إطار رفع درجة الاستعداد على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وتيسير تنقل المواطنين والطلاب، حيث اتخذت وزارة النقل العديد من الاجراءات لضمان التنفيذ.


حزمة اجراءات استثنائية في المترو

​أعلنت وزارة النقل، عن حزمة إجراءات استثنائية مكثفة بخطوط المترو، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.


تأتي الاجراءات تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، بهدف تأمين رحلات آمنة وميسرة للطلاب يوميا، عبر انتظام جداول التشغيل والدفع بقطارات إضافية فارغة للسيطرة على الكثافات المرورية والزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، مما يضمن تقديم خدمة ركاب متميزة وعالية الكفاءة تلبي احتياجات المواطنين بكافة المحافظات بفاعلية تامة.

تكثيف تشغيل رحلات خطوط المترو

يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة للمترو إجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1508 رحلات يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و450 رحلة بالخط الثالث.

مواعيد تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة

تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة 5:15 صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتأتي المواعيد كالتالي:

الخطان الأول والثاني: قيام أول قطار من محطات (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحاً.

الخط الثالث: قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة 5:15 صباحاً، ومن عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحاً، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحاً.

مواعيد آخر القطارات: قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً، ومن شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً، ومن المنيب الساعة 12:05 صباحاً.

محطات التبادل: يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً، وبين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل، وبمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

أماكن مكاتب الاشتراكات وتسهيلات الطلاب

تتوفر مكاتب الاشتراكات في عدة محطات رئيسية بالخطوط الثلاثة «مثل حلوان، السادات، العتبة، عدلي منصور، وغيرها» لخدمة الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة.


ويبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع توفير نسبة تخفيضات تصل إلى أكثر من 90% على اشتراكات الطلبة المقررة حسب عدد المناطق.

طوارئ في المترو العام الدراسي الجديد وزارة النقل مواعيد آخر القطارات مواعيد التشغيل

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